TEMPERATURA PADA NA 0, A ONDA SKOK DO SKORO 30: Meteorološki džumbus - ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda
POSLE pretežno sunčanog dana, pojedini modeli najavljuju za večeras kišu, i dok Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) očekuje “uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa juga, koje će na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usloviti slabu kišu, meteorolog Ivan Ristić kaže da će padavina biti u južnim krajevima od petak ujutru, a prema radarskom snimku“Vreme&Radar” slabije padavine na krajnjem jugu očekuju se večeras oko ponoći.
Ristić je kišu najavio u većem delu zemlje, osim na severu, za petak i subotu pre podne. Do 21. oktobra očekuje još jednu do dve kišne epizode, a zatim stablizaciju i porast temperatura.
- U ponedeljak hladno jutro sa oko 0 stepeni, a od utorka kreće otopljenje I vrlo brzo će maksimalne temperature biti 25 stepeni, lokalno i više, blizu 30 stepeni – kaže Ristić.
Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak
U vremenskoj prognozi RHMZ-a objavljeno je da će se naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne, tokom prepodneva proširiti na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.
Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 stepeni na severu zemlje.
U Beogradu su danas mogući pljuskovi. Najniža temperatura 9 stepeni, najviša dnevna 16 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu
U subotu će u Srbiji biti oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno.
Vetar slab i umeren, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.
U Beogradu prvog dana vikenda su mogući pljuskovi. Najniža temperatura 11 stepeni, najviša 14 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju
U Srbiji će u nedelju, 19. oktobra, jutro biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugoistočni.
RHMZ je najavio da će najniža temperatura biti od 1 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.
U Beogradu u nedelju malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura 5 stepeni, maksimalna 14 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za ponedeljak
Prvog dana sledeće nedelje, u ponedeljak jutro hladno sa slabim prizemnim, a ponegde i mrazem na 2 metra. Tokom dana pretežno sunčano i toplije Vetar slab i umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepeni, a najviša od 14 do 17 stepeni.
Na snazi je “žuti” meteoalarm zbog niskih jutarnjih temperatura.
U Beogradu pretežno sunčano. Najniža temperatura vazduha 4 stepena, najviša 16 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju do 25. oktobra
-Narednih dana toplije. U utorak posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. U drugoj polovini sedmice povećanje oblačnosti, pa se ponegde očekuje i slaba, kratkotrajna kiša – objavljeno je na sajtu RHMZ.
Mestimično i povremeno sa kišom od petka
Sajt “Vreme&Radar” prognozira u petak i subotu umereno do pretežno oblačno, mestimično-povremeno s kišom.
-Postepen prestanak padavina u subotu u drugom delu dana. Na severu Vojvodine suvo. Vetar slab do umeren, ređe i pojačan. U nedelju nakon prohladnog jutra, tokom dana suvo i uglavnom sunčanije. U petak i za vikend dnevna temperatura bez bitnije promene ili malo svežije u odnosu na četvrtak, između 14 i 19 stepeni – objavili su meteorolozi.
(Blic)
