STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Ovo je detaljna prognoza do kraja sedmice

NAJNIŽA temperatura od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

U Srbiji će danas biti oblačno, a na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Vreme narednih dana

Do četvrtka će se zadržati suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni, a na istoku Srbije i do 20. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak zahvatiti južne, krajem dana i u subotu proširiće se i na ostale predele osim na Vojvodinu gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina očekuje se u nedelju.

Biometeorološka prognoza

Na većinu hronično obolelih biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim tegobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i razdražljivost.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta