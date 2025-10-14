STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Ovo je detaljna prognoza do kraja sedmice
NAJNIŽA temperatura od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni.
U Srbiji će danas biti oblačno, a na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni.
U Beogradu će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
Vreme narednih dana
Do četvrtka će se zadržati suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni, a na istoku Srbije i do 20. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak zahvatiti južne, krajem dana i u subotu proširiće se i na ostale predele osim na Vojvodinu gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina očekuje se u nedelju.
Biometeorološka prognoza
Na većinu hronično obolelih biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim tegobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i razdražljivost.
