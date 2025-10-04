TEŠKA SITUACIJA U ARILJU: Nakon svežnih padavina, ekipe i dalje na terenu

PREDSEDNIK opštine Arilje Predrag Maslar rekao je danas da su sve ekipe od jutros na terenu i raščišćavaju putne infrastrukturu, a da najveći problem prave stabla koja su popadala i da očekuje da će u toku dona doći do stabilizacije električne energije.

Foto: Dragana Džever

- Činimo sve da dođemo do objekata Elektrodistribucije i omogućimo normalizaciju snabdevanja. Iskreno se nadam da će u toku dana doći do stabilizacije električne energije, a u narednim danima i do uspostavljanja putne komunikacije, rekao je Maslar za RINU.

On dodaje da su prioritet sela koja su u potpunosti odsečena od mreže i da je komunikacija otežana zbog snežnih nanosa.

-Sad idem u brdski deo opštine, gde je stanje najteže. Guča trenutno snabdeva deo mreže, ali ima i tamo problema. Očekujemo da će tokom dana situacija biti bolja, naveo je Maslar.

U višim predelima snežni pokrivač dostiže i preko 20 centimetara, a mehanizacija je angažovana na raščišćavanju svih glavnih i lokalnih saobraćajnica.

Nadležni apeluju na meštane da, ukoliko nije neophodno, ne kreću na put dok se ne stvore bezbedni uslovi za saobraćaj.

Maslar je juče rekao da je zbog obilnog snega koji je u poslednja 24 sata padao na teritoriji Arilja, na delu opštine proglašena je vanredna situacija.

-Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1.500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda, rekao Maslar.

(Tanjug)

