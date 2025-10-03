OD OVOG DATUMA SE SVE MENJA! Danas je najhladniji dan u poslednjih 100 godina

METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je danas da nakon ove epizode veoma hladno vremena, sledi porast temperature u Srbiji i dodao da će u oktobru temperature biti u granicama prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Todorović je rekao, govoreći o trenutnim vremenskim prilikama i niskim temperaturama koje su veoma retke za ovo doba godine, da je neobično da početkom oktobra budu ovako niske temperature i velike količine padavina, odnosno snega u planinskim predelima.

- To se retko događa, možda jednom u 30, 40 godina, zabeleženo je ali više u oktobru očekujemo toplu varijantu vremena kao produžetak toplog dela godine - naveo je on.

Na pitanje odakle sneg početkom oktobra koji je pao na Kopaoniku, Zlataru, Goliji, Todorović je rekao da se namestila cirkulacija iznad evropskog kontinenta, u Sredozemlju je bio ciklon koji je dolazio iz zapadnog Sredozemlja u oblasti Jadrana i Egeja, dok je istovremeno sa severoistoka Evrope pristizao hladan vazduh za ovo doba godine. Dodao je da je ta kombinacija uslovila pojačanje tog ciklona na Sredozemlju, odnosno na jugu Balkana i uzrokovalo veliku količinu padavina u čitavom regionu.

Odgovarajući na pitanje da li građane u oktobru može da iznenadi minus i poledica na kolovozu s obzirom na to da se svima onima koji idu pravcu Crne Gore preko graničnog prelaza Jabuka savetuje oprezna vožnja zbog klizavog kolovoza, Todorović je rekao da može, jer već danas ima poledice na planinskim predelima iznad 1.300 metara.

Meteorolog je dodao da na Kopaoniku koji je na 1.700 metara je minus četiri stepena, dok je na Zlatiboru nula stepeni. Kako je naveo, poledice će biti ne toliko zbog snega koji je pao, već zbog kratkotrajnog razvedravanja koje će uslediti kroz nekoliko dana, zato što u toku vedrih noći počinje pravo hlađenje prizemnog vazduha koje izaziva poledicu i u nižim delovima zemlje.

- Prosečna temperatura u Beogradu u ovom periodu godine je oko 20 stepeni. Danas je šest stepeni i sumnjam da će preći osam. Ako pogledamo istorijske podatke na današnji dan, najniža maksimalna temperatura izmerena je 1936. godine i iznosila je 8,6 stepeni. Realno je da će sa današnjih šest stepeni ovo biti najhladniji dan. Kada posmatramo dugi niz podataka, karakteristika oktobra je takva da imamo temperature i od 20 do 25 stepeni. Ako izračunamo prosečan datum sa maksimalnim temperaturama od 25 i više stepeni, to je 13. oktobar - izjavio je on za medije.

Todorović je rekao da iako se u nastavku meseca može očekivati još neki topliji dan, temperatura neće preći 25 stepeni posle ove hladnoće. Ipak, miholjsko leto nećemo moći da očekujemo, jer temperature koje budu zabeležene oko 8. do 10. oktobra biće uglavnom u granicama proseka, istakao je on i dodao da je za miholjsko leto potrebno da temperature budu barem dva stepena iznad proseka.

