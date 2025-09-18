BITNA INFORMACIJA ZA VOZAČE: Ova naplatna stanica na auto-putu neće raditi naredna dva meseca!

RADOVI na Moravskom koridoru ulaze u završnu fazu, a krajem septembra i početkom oktobra ova saobraćajnica biće povezana sa auto-putem "Miloš Veliki".

Foto N. Fifić

Kako je najavio direktor JP "Gradac" Milan Bojović, zbog izvođenja radova privremeno će biti zatvoren priključak na auto-put kod naplatne rampe u Preljini.

Iz „Koridora Srbije“ potvrđuju ovu informaciju, uz napomenu da će vozači iz Čačka u tom periodu moći da koriste isključivo naplatne rampe u Pakovraću ili Takovu. Ovakav režim saobraćaja potrajaće oko dva meseca, dok se budu izvodili ključni radovi na spajanju dve saobraćajnice.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde