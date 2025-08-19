"DOBRO JE BITI TAMO GDE JE GOSPOD" Porfirije: Preobraženje dokaz da je Bog uvek sa nama, da bi zasijao potreban dar vere

PATRIJARH srpski Porfirije služio je jutros liturgiju, na Vidikovcu, na Preobraženje u hramu posvećenom tom velikom prazniku i istakao da je Preobraženje Gospodnje pokazatelj i dokaz da je Gospod uvek sa nama, ali da bismo ga videli i da bi zasijao u nama i oko nas da je potreban dar vere koji svako od nas ima.

- Nema čoveka koji nema dar vere, ali negde to seme ostaje zaparloženo, umrtvljeno i ne daruje svoje plodove, zato što nije propraćeno postom i molitvom, pokajanjem, milosrđem i ljubavlju, borbom protiv svakog zla u sebi, protiv strasti, samoljublja, gordosti, sebičnosti, ljubomore i osuđivanja i sve ono o čemu govori sveto Jevanđelje - naglasio je Porfirije, saopštila je SPC.

Kako je navedeno, obraćajući se mnogobrojnom vernom narodu sabranom pod svodovima hrama kojeg je 2009. godine osveštao blažene uspomene mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Porfirije je podsetio da je Preobraženje Gospodnje jedan od najvažnijih i najvećih praznika koje Crkva slavi, praznika koji je vezan za Gospoda našeg Isusa Hrista, ali i za naše spasenje kroz njega i u njemu.

Opisujući neobični događaj kada se Gospod sa trojicom učenika uspeo na goru Tavor i kada se Gospod pred njima preobrazio, to jest kada je iz njega izlazila svetlost belja od svake bele boje i lice mu je sijalo kao sunce, patrijarh je naglasio da se ta svetlost koja je ishodila iz Gospoda nije ticala samo njega i nije ostala samo u njemu, nego je preobrazila i sve što je oko njega.

- Sve je u toj svetlosti sijalo nadumno. Sve je bilo obasjano netvarnom svetlošću i kao takvo dobilo je sasvim drugačiji lik od onog lika koji je prirodni. Na vrhu Tavorske gore prisustvom Božjim, prisustvom Hristovim, sve je postalo lepota i radost do mere da su trojica apostola koji su bili sa Gospodom u trenutku zaboravili da išta drugo postoji i bili su spremni da sve ostave, da sve prestane da postoji samo da bi se produžilo postojanje te netvarne, nadumne svetlosti i radosti koja je ispunjavala sve i svja, pa i samu trojicu apostola do mere da su rekli: Sagradimo ovde tri senice da zauvek ostanemo sa Tobom Gospode, jer dobro nam je ovde biti. I ova reč apostola, braćo i sestre, otkriva sve. Gospod se zaista na gori Tavor preobrazio i projavio svoju božansku netvarnu svetlost koja čini sve preobraženim i uzvišenim, a to sve dovodi do svog savršenstva, a savršenstvo je isključivo tamo gde je Hristos - naveo je patrijarh.

Poručio je da nam je dobro biti tamo gde je Gospod.

- Mi smo stvoreni, braćo i sestre, da budemo u prisustvu Gospoda, jer dobro nam je biti uz njega i sa njim. Zapravo to je jedini smisao. To je preduslov i prisustva blagodati Božje i svetlosti i svetosti Njegove. To je prisustvo sile i snage Božje i sve to postaje naše kada priložimo svoju veru, a znamo da se ona može opisati rečima: Verujem, Gospode, pomozi mom neverju. Neka bi Gospod dao da se radujemo današnjem prazniku, da se radujemo prisustvu Božjem - rekao je patrijarh.

Predstojatelj SPC je načalstvovao liturgijom, a sasluživali su episkopi londonski i velikobritansko-irski Nektarije i vikarni toplički Petar, protonamesnik Goran Mišanović, arhijerejski namesnik beogradsko-posavski, protojerej Aleksandar Petrović, starešina crkve Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu, protojerej-stavrofor Slavko Božić, penzionisani paroh čukarički, protonamesnik Aleksandar Milutinović, sveštenik Goran Mijailović, koga je patrijarh danas odlikovao činom protojereja, jereji Emil Milovanović i Bojan Božić, protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Damjan Božić i đakon Vasilije Perić, saopštila je SPC.

