"DOBRA DELA SU ONA KOJA I GLUVI MOGU DA ČUJU, A SLEPI DA VIDE": Željko Mitrović poslao drugu grupu mališana bez roditeljskog staranja na more

ŽELjKO Mitrović i ovog leta nastavlja da poklanja ono što je najdragocenije – detinjstvo ispunjeno radošću, prijateljstvom i trenucima bezbrižnosti.

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, ispratio je drugu grupu mališana na more u okviru svoje humanitarne akcije "Letovanje za sve"- njih čak 170 sa vaspitačima, iz svih beogradskih domova i Zavoda za vaspitanje dece i omladine Knjaževac.

Uz vaspitače i punu logističku podršku, mališani će sedam dana provesti na crnogorskom primorju, u hotelu "Slovenska plaža" u Budvi – sa četiri zvezdice, uživajući u moru, suncu i pažljivo osmišljenom programu koji im svakog dana donosi nova iznenađenja. Ovu akciju čini posebnom to što Željko Mitrović brine o svakom detalju i provodi vreme sa svojim klincima, pokazujući koliko mu je stalo da im ulepša detinjstvo.

Klinci su ovacijama dočekali Mitrovića koji ih je pratio u Budvu i naravno i ovog puta, svako dete dobilo je džeparac, što je oduševilo mališane – koji su Željku uzvratili svojim umetničkim radovima, kao njihov znak ljubavi i zahvalnosti.

Mitrović, koji i ovu grupu lično ispraća na put, ističe da svaki susret s decom potvrđuje koliko ovakvi trenuci znače.

- Ovde se ne nalaze samo deca iz Zvečanske, već i iz 8 drugih ustanova iz Beograda za brigu o deci bez roditeljskog staranja, plus svi domovi iz cele Srbije, to je bila ona prva tura. U njoj je otišlo oko 150 dece, toliko je trebalo i u drugoj turi, ali evo ima ih više, skoro 200. Za sada je to ukupno 350 mališana iz ustanova iz cele Srbije. Dobra dela su važna, to su ona koji gluvi mogu da čuju, slepi mogu da vide, a nemi mogu o njima da govore... To je značajno pre svega u njihovom odrastanju, pre svega činiti što više dobrih dela, pre svega deci bez roditeljskog staranja. Tu moramo biti solidarni i truditi se da što više učinimo. Kao što kažemo da se po jutru dan poznaje, tako se po detetu čovek poznaje i jako je važno da im svaki dan po nešto učinimo kako bi bili veseli i srećni i ako je moguće, barem im malo nadomestimo odsustvo roditelja -rekao je Mitrović.

Mitrović je otkrio i da uskoro planira da poseti mališane na letovanju.

- Naravno da planiram da ih posetim, ali kao da sam tamo od prvoga dana. Mi smo već tamo organizovali, ne samo opremu i sve za vodene sportove, već smo iznajmili i brod. Organizovali smo im letovanje koje će biti kvalitetnu u najboljem hotelu i plus džeparac, da ne bi ni po čemu zavideli ostaloj deci koja su tu sa roditeljima. - rekao je Mitrović.

Već četvrtu godinu zaredom, ova inicijativa postaje nešto mnogo više od putovanja – postaje znak da nisu zaboravljeni. Deca iz sistema socijalne zaštite često odrastaju prerano, ali “Letovanje za sve” im vraća ono što im najviše nedostaje – osećaj pripadnosti i iskrene pažnje.

Mitrović je još jednom pokazao da deca bez roditelja nisu sama i da je on deo njihovog odrastanja, a humani gest vlasnika Pink Media Group ujedno je i simbol iskrene brige o najmlađima.