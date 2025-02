KAKVO NAS VREME OČEKUJE POČETKOM FEBRUARA: RHMZ objavio novu prognozu

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu za prvu dekadu februara.

D. Balšić

Vreme danas

Ujutro po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije magla, koja će se ponegde zadržati pre podne.

U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, najpre južnih smerova, a do kraja dana biće u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 12 do 16 °S.

Vremenska prognoza za prvu dekadu februara

U prvoj dekadi februara malo do umereno oblačno i uglavnom suvo sa povremenim sunčanim periodima i uz jutarnju maglu i nisku oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima zadržavati i pre podne.

Temperatura u postepenom padu, pa se u nedelju i naredne sedmice ponovo očekuje jutarnji mraz uz dnevne vrednosti u granicama normale za početak februara.

