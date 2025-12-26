DVOJKA KOJA DOBRO PLAĆA: Domaćin je u krizi rezultata pored toga što cele sezone igra nesigurno na svom terenu
IPSVIČ je favorit za pobedu nad domaćim Milvolom, u nastavku teksta otkrijte zašto.
Nalaze se tri mesta iznad Milvola na tabeli, ali oba tima su u borbi za plej-of, ako ne i direktnu promociju.
Ipsvič je nastavio seriju dobrih rezultata pobedom od 3:1 kod kuće nad Šefild venzdejem prošlog vikenda.
Milvol je van forme, pošto su tri utakmice u Čempionšipu nisu zabeležili pobedu, a njihova poslednja dva meča su završena porazom.
Odbrana domaćina je najveći razlog za zabrinutost. Milvol nije uspeo da sačuva mrežu netaknutom u osam od poslednjih deset utakmica u Čempionšipu.
Gosti izgledaju bolje u budućnosti. Milvol je ove sezone u Čempionšipu postigao 13 golova kod kuće, ali Ipsvič je postigao gol u sedam uzastopnih ligaških utakmica i pronašao je mrežu u 17 od poslednjih 19 utakmica.
Četiri od poslednjih šest utakmica Milvola u Čempionšipu završile su sa manje od 2,5 gola, pa minimalna pobeda Ipsviča izgleda kao pametna opklada na tačan rezultat sa vipe nego pristojnom kvotom (oko šest u domaćim kladionicama). Ako vam je to previše rizično imamo i predlog za opreznije:
NAŠ TIP: X2&0-2 (2,09)
