Tip fudbal

DVOJKA KOJA DOBRO PLAĆA: Domaćin je u krizi rezultata pored toga što cele sezone igra nesigurno na svom terenu

Olja Mrkić

26. 12. 2025. u 10:43

IPSVIČ je favorit za pobedu nad domaćim Milvolom, u nastavku teksta otkrijte zašto.

ДВОЈКА КОЈА ДОБРО ПЛАЋА: Домаћин је у кризи резултата поред тога што целе сезоне игра несигурно на свом терену

FOTO: Profimedia

Nalaze se tri mesta iznad Milvola na tabeli, ali oba tima su u borbi za plej-of, ako ne i direktnu promociju. 

Ipsvič je nastavio seriju dobrih rezultata pobedom od 3:1 kod kuće nad Šefild venzdejem prošlog vikenda. 

Milvol je van forme, pošto su tri utakmice u Čempionšipu nisu zabeležili pobedu, a njihova poslednja dva meča su završena porazom.

Odbrana domaćina je najveći razlog za zabrinutost. Milvol nije uspeo da sačuva mrežu netaknutom u osam od poslednjih deset utakmica u Čempionšipu.

Gosti izgledaju bolje u budućnosti. Milvol je ove sezone u Čempionšipu postigao 13 golova kod kuće, ali Ipsvič je postigao gol u sedam uzastopnih ligaških utakmica i pronašao je mrežu u 17 od poslednjih 19 utakmica.

Četiri od poslednjih šest utakmica Milvola u Čempionšipu završile su sa manje od 2,5 gola, pa minimalna pobeda Ipsviča izgleda kao pametna opklada na tačan rezultat sa vipe nego pristojnom kvotom (oko šest u domaćim kladionicama). Ako vam je to previše rizično imamo i predlog za opreznije:

NAŠ TIP: X2&0-2 (2,09)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain