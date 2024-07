Da li je pred nama sezona otkazanih letova?

Letnja sezona u avio-industriji je u punom jeku, a prilike u avijaciji ponovo su veoma izazovne. Velike evropske avio-kompanije već su podigle crvenu zastavicu i otvoreno upozoravaju na probleme sa kojima se suočavaju usled loših vremenskih prilika, brojnih infrastrukturnih radova i nedovoljnog broja zaposlenih na aerodromima, ali i nepovoljnog stanja u evropskoj kontroli letenja.

Avio-industrija kao ključni faktor globalne povezanosti i ekonomskih aktivnosti širom sveta ponovo se suočava sa brojnim izazovima. Taman kada se učinilo da je uticaj pandemije konačno popustio i da se avio-saobraćaj oporavlja, iskrsli su novi problemi. Statistike kažu da na nebu nikada nije bilo više aviona, a avio-kompanije saopštavaju da obaraju rekorde u broju prevezenih putnika. S druge strane, međutim, vremenske prilike su usled globalnog zagrevanja izrazito nepovoljne, a Eurokontrol, kome je glavni zadatak da unapređuje sistem kontrole letova i obezbeđuje neometan avio-saobraćaj, čini se nespreman da svoj posao obavlja kako treba. Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da su velike svetske avio-kompanije već digle glas i snažno ukazale na probleme sa kojima se suočavaju, a koji se neće rešiti sve dok Eurokontrol ne preduzme hitne mere i reformu kontrole avio-saobraćaja.

Rajaner se krajem juna izvinio putnicima zbog velikog broja otkazanih letova i prekomernih kašnjenja. Za samo dva dana, kompanija je zabeležila više od 60 otkazanih letova, dok je svaki treći let Rajanera kasnio. Prema njihovim rečima, razloge za kašnjenja i otkazivanja letova treba tražiti u Eurokontrolu. Velika pomeranja slotova, odnosno unapred definisanih vremena za poletanje i sletanje, predstavljaju problem za svaku avio-kompaniju, s obzirom na to da izazivaju nepotrebne materijalne gubitke, a kod putnika stvaraju lošu reputaciju. Uloga Eurokontrola je da koordinira nesmetano odvijanje avio-saobraćaja u Evropi, uz minimalna kašnjenja i otkazivanja letova, a Rajaner u svom saopštenju navodi da se u ovom trenutku taj posao ne obavlja na zadovoljavajući način. Irska kompanija je na odgovornost pozvala generalnog direktora Eurokontrola Raula Medinu, zahtevajući od njega da objasni zašto evropska kontrola letova nema dovoljan broj zaposlenih i zbog čega se taj nedostatak pravda kvarom opreme u njihovom centru u Mastrihtu. Kompanija se istim povodom obratila i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, pozivajući je na hitnu reformu kontrole letenja.

Istim povodom oglasio se i Vizer. Kako bi sačuvala svoj ugled, mađarska niskotarifna kompanija se izvinila putnicima ističući da je zbog loših vremenskih prilika i neadekvatnog upravljanja aerodromskim slotovima od strane evropske kontrole letenja došlo do problema u vazdušnom prostoru starog kontinenta i neredovnosti u avio-saobraćaju Evrope. Prema njihovom mišljenju, Eurokontrol pokazuje smanjenu sposobnost upravljanja velikim obimom saobraćaja kakav je trenutno u Evropi, što dovodi do značajnih kašnjenja i do otkazivanja letova.

Prema podacima koje daje upravo Eurokontrol, prosečno vreme kašnjenja svih letova bilo je četiri puta veće u 2023. godini, u odnosu na 2011. godinu. To u praksi znači da su tokom prošle godine letovi u Evropi ukupno kasnili 90.000 sati. Britanska Uprava za civilno vazduhoplovstvo (CAA) u svojim izveštajima navodi da su poremećaji u evropskom avio-saobraćaju tokom 2023. godine bili daleko veći nego pre pandemije. Na redovnost i realizaciju letova uticale su vremenske prilike, nedovoljan broj zaposlenih u aerodromskim službama i kontrolnim tornjevima, kao i brojni štrajkovi u avio-industriji. Prema podacima koje pruža CAA, procenat otkazanih letova u 2023. godini bio je 1,8 odsto, dok je u 2019. godini iznosio 0,9 odsto, odnosno dvostruko manje.

Letovima koji kasne ili su otkazani bavila se i Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA). Izveštaj koji je ta organizacija objavila krajem marta, neposredno pred početak letnje sezone u avijaciji, pokazuje da su se kašnjenja usled nepovoljnih vremenskih prilika značajno povećala u poslednjih 12 godina. Konkretno, u 2023. godini od ukupnog broja letova koji su kasnili, 30 odsto je bilo zbog jakih kiša praćenih gradom, što je povećanje od 172 odsto u odnosu na 2012. godinu kada je taj procenat iznosio samo 11 odsto.

Loše vremenske prilike u Evropi svakodnevno utiču na upravljanje aerodromskim slotovima, koji su ključni za održavanje urednog i efikasnog funkcionisanja aerodroma i avio-saobraćaja. Uz nejednakost i neefikasnost u dodeli slotova, kao i loše upravljanje od strane Eurokontrola, nastaju ozbiljni problemi za putnike i avio-kompanije. Ostaje da se vidi da li će se Eurokontrol kao krovna organizacija za kontrolu letova prilagoditi novonastalim okolnostima i svoje aktivnosti sprovoditi u skladu sa otežanim vremenskim prilikama i nikada većom tražnjom za letovima.