LEKARI UPOZORAVAJU: Ovo stanje može biti skriveni razlog vaše ukočenosti

IAKO redovno istežete leđa, kukove ili ramena, koristite valjak od pene i idete na masaže, još uvek ste ukočeni, a ponekad se taj osećaj čak i pojača posle vežbi.

U tom slučaju, problem možda nije samo mehanička zategnutost mišića, već uzrok može biti odbrambeni mehanizam tela kojeg niste svesni - a koji možete kontrolisati.

Naš nervni sistem stalno procenjuje potencijalne pretnje, ne samo spoljne, već i unutrašnje (nestabilnosti ili stare povrede). Kada otkrije rizik, aktivira kontrakcije mišića kako bi ograničio pokret i zaštitio ranjivo područje. Na ovaj način telo stvara privremenu stabilnost, ali ako takva napetost mišića postane hronična, ona počinje da ometa kretanje, pa tehnike kao što su istezanje i masaže ne pomažu.

Ova reakcija se naziva zaštitna napetost i može biti izazvana lošim držanjem, nepravilnim obrascima kretanja, hroničnim stresom, nestabilnošću zglobova ili posledicama starih povreda. Za razliku od obične zategnutosti zbog preopterećenja mišića, ovaj tip napetosti predstavlja pokušaj organizma da obezbedi stabilnost tamo gde je nema.

Kako prepoznati zaštitnu napetost:

*Umesto olakšanja nakon istezanja, javlja se još veća ukočenost

*Napetost je prisutna samo sa jedne strane, iako obe strane istežete na isti način

*Ukočenost se uporno ponavlja na istim mestima, bez obzira na redovne vežbe istezanja

*Intenzitet ukočenosti se značajno menja u zavisnosti od stresa, kvaliteta sna ili emocionalnog stanja

*Za razliku od klasične mehaničke napetosti koja prolazi nakon nekoliko dana, ovaj tip ukočenosti može trajati duže, a ukoliko vam se javljaju navedeni simptomi, najbolje je da se obratite lekaru kako biste pronašli skrivene povrede ili druga zdravstvena stanja koja mogu biti uzrok.

ŠTA VAM TELO PORUČUJE

Kada je reč o zaštitnoj napetosti, važno je razumeti da nije u pitanju samo problem mišića, već reakcija nervnog sistema. Zato klasično istezanje često daje kontraefekat, jer telo doživljava produžavanje mišića kao pretnju i pojačava napetost.

Umesto toga, potreban je nežniji i sveobuhvatniji pristup koji uključuje i um i telo, a koji može umiriti nervni sistem. Tek tada on može da dozvoli opuštanje i postepeno vraćanje zdravih obrazaca kretanja.

Metode koje smiruju nervni sistem - kao što su disanje, meditacija ili boravak u prirodi - mogu značajno da umanje stres i pomognu organizmu da se oslobodi hronične napetosti. Istovremeno, stabilnost trupa i pravilna kontrola držanja igraju ključnu ulogu. Kada duboki mišići stabilizatora rade kako treba, nervni sistem ima više poverenja da "oslobodi" druge delove tela. U suprotnom, počinje da stvara napetost na drugim mestima kao kompenzaciju.

POSTEPENO DO BOLjE POKRETLjIVOSTI

Za najbolje rezultate preporučuje se rad sa fizioterapeutom ili trenerom koji razume koncept zaštitne napetosti i ume da prilagodi vežbe tom stanju. Tokom vežbi pokretljivosti važno je zadržati lagane, kontrolisane pokrete, bez nametanja ekstremnih položaja. Na taj način se nervnom sistemu pokazuje da pokret može biti siguran i pod kontrolom, prenosi Si-En-En.

Za trajne rezultate, rad na pokretljivosti treba kombinovati sa vežbama snage, jer često napetost nastaje upravo zbog osećaja da neki zglob ili deo tela nije dovoljno stabilan. Na kraju, odmor i oporavak su podjednako važni kao i vežbe. Samo dobro odmorno telo i nervni sistem mogu da "popuste" i omoguće funkcionalno kretanje bez hronične ukočenosti i bola.

