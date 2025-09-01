Dr Novosti

NAUČNICI DOŠLI DO NOVIH OTKIĆA: Šta je to o sindrom slomljenog srca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 00:45

LEKARI su tokom kliničkih ispitivanja došli do novih naučnih otkrića o lečenju takotsubo kardiomiopatije ili tzv. sindroma slomljenog srca.

Foto: Shutterstock

Reč je o prvo kliničkom ispitivanju ovog tipa na svetu posvećenog takotsubo kardiomiopatiji, zdravstvenom stanju poznatom kao sindrom slomljenog srca koji uzrokuje promenu oblika srčanog mišića i njegovo iznenadno slabljenje, prenosi Gradijan.

Obično ga izaziva snažan emocionalni ili fizički stres, poput gubitka voljene osobe, a pacijenti mogu iskusiti simptome slične srčanom udaru i suočavaju se sa dvostruko većim rizikom od preranog umiranja u poređenju sa opštom populacijom.

Neki pacijenti doživljavaju srčanu insuficijenciju, što rezultira simptomima poput umora, kao i kraćim životnim vekom i za ovo stanje za sada ne postoji lek.

Međutim, sada lekari možda imaju odgovor na ovaj poremećaj nakon prvog klinički kontrolisanog ispitivanja sindroma slomljenog srca.

Ispitivanje je pokazalo da 12 nedelja prilagođene kognitivno-bihevioralne terapije ili programa vežbi za oporavak srca, koji uključuje plivanje, vožnju bicikla i aerobik, pomaže pacijenatima da se oporave.

-U sindromu takotsubo postoje ozbiljni efekti na srce, koje se možda neće vratiti u normalu. Znamo da pacijenti mogu biti pogođeni do kraja života i da je njihovo dugoročno zdravlje srca slično onima koji su preživeli srčani udar, izjavio je doktor Dejvid Gembl sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Aberdin.

Doktor Gemble je naglasio da kognitivno-bihevioralna terapija ili fizičke vežbe mogu pomoći pacijentima na putu oporavka.

(sputnikportal.rs)

