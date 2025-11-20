MAŠINE KREĆU NA ZETU? Najavljeno da izgradnja kolektora u Botunu počinje u naredne dve sedmice

IZJAVA direktora podgoričkog "Vodovoda" Aleksandra Nišavića, da će gradnja kolektora u Botunu početi u naredne dve sedmice, podigla je Zećane na noge. Ukoliko ne obezbede čistu parcelu izvođaču radova, na kojoj je trenutno šator koji su postavili meštani Botuna, glavni grad će, upozorio je Nišavić, da trpi sankcije. I zato je, smatra, potrebno šator ukloniti.

V.K.

- Ako ne obezbedimo čistu parcelu izvođaču radova, rizikujemo da izvođač protestuje i na taj način osporava neke klauzule ugovora jer mu nismo omogućili neopterećen pristup za izvođenje radova. Loptica je u našem dvorištu, dajemo pravo izvođaču radova da se buni i da glavni grad trpi sankcije po tom osnovu - upozorio je Nišavić.

Portparolka Demokratske narodne partije Jovana Todorović kazala je da će Nišavić ostati upamćen po tome što je voda u Podgorici za vreme njegovog mandata više vremena bila zabranjena za piće nego što je bila dostupna kao ispravna. Ona smatra da bi njegova upornost za izgradnju kolektora u Zeti trebalo da bude predmet istražnih organa SDT-a.

- A pošto Nišavić tvrdi da i Milan Knežević svoje stavove zastupa iz "sumnjivih" interesa, DNP poziva SDT da prvo sasluša Kneževića koji se javno obavezuje da se neće pozivati na poslanički imunitet. DNP od samog početka sumnja da je posao izgradnje kolektora visokokoruptivan i da je više lica sigurno uzelo procenat u ovoj kriminalnoj aktivnosti. Za Milana Kneževića i Mihaila Asanovića, predsednika Opštine Zeta, garantujemo da nisu, dok za neke funkcionere u glavnom gradu i Vladi ne možemo garantovati - kazala je Todorovićeva.