META PUCNJAVE U BUDVI BIO ŠKALJARAC: Novi detalji napada, evo ko je muškarac koji je upravljao motorom

В.Н.

07. 09. 2025. u 17:07

DANAS popodne na putu Budva - Cetinje ranjena je devojka koja se nalazila na motoru kojim je navodno upravljao Stefan Belada (48).

Foto: pixabay

Prema nezvaničnim saznanjima, motorom je upravljao Stefan Belada (48), koji se ranije zvao Milo, navodno pripadnik cetinjske ćelije škaljarskog klana, pišu "Vijesti"

Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.

- Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići, kojom prilikom je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje lekarska pomoć - piše u zvaničnom saopštenju UP.

Iz te institucije su dodali da u odnosu na ovaj događaj policajci regionalnih centara bezbednosti "Jug" i "Centar", odeljenja bezbednosti Budva i Cetinje, ali i drugih organizacionih jedinica Uprave policije koje su im stavljene na raspolaganje, preduzimaju hitne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, rasvetljavanja događaja i identifikacije i procesuiranja izvršilaca.

(Vijesti)

