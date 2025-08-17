SPAS SA NEBA ZA PODGORICU: Kiša ugasila većinu požara na teritoriji grada

KIŠA je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Foto Tanjug/AP/Risto Bozovic

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela oko 14 sati i oni se nadaju da će jak pljusak potrajati i ugasiti vatru na području zahvaćenom požarom.

-Obilazićemo sve lokacije tokom noći, najavio je Anđušić za RTCG.

Potpredsednik Skupštine Grada Podgorice, Dragutin Vučinić objavio je na Fejsbuku da je u skoro svim piperskim selima pala kiša izuzev na Rijeci piperskoj gde je ostalo jedno jedino aktivno žarište.

-Poslednji udarac vatrenoj aždaji u Piperima - zadaće crnogorska helikopterska jedinica, kako to i priliči da ona i mi svi zajedno - strana ispomoć iz Srbije, Hrvatske, Italije, Češke, Švajcarske, Austrije, stotine i hiljade meštana i volontera konačno počinemo ovoga leta gospodnjeg 2025, saopštio je potpredsednik Skupštine Grada Podgorice, Dragutin Vučinić na društvenim mrežama.

