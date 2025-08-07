Crna Gora

DONACIJA DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA: Poklon Direktorata za zaštitu vredan 30 hiljada evra

Vitka Vujnović

07. 08. 2025. u 15:15

Opremu za pet dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Boke Kotorske – DVD Tivat, Boka, Krtoli, Perast i Luštica – vrednu 30 hiljada evra donirao je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a.

ДОНАЦИЈА ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ ДРУШТВИМА: Поклон Директората за заштиту вредан 30 хиљада евра

Foto: RT HN

Donacija obuhvata 25 kompleta za gašenje požara na otvorenom prostoru (šlemove, potkape, rukavice, kombinezone i radne cipele), 75 vatrogasnih creva, 50 naprtnjača, 50 mlatarica, potopnu pumpu i dva agregata koja će društva zajedno koristiti. S obzirom na to da dobrovoljna vatrogasna imaju poseban značaj,  zbog duge tradicije na jugu Crne Gore, ali i nemerljive uloge u očuvanju ljudskih života, kulturno-istorijskog nasleđa i bezbednosti zajednica, ova donacija je izuzetno dobrodišla.

Foto: RT HN



Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović zadovoljan je jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo  da pomogne vatrogascima koji na dobrovoljnoj osnovi stavljaju svoje kapacitete na raspolaganje i predstavljaju veliki oslonac sistemu zaštite i spašavanja na  primorju Crne Gore.

-Nadamo se da će ova donacija pokrenuti i druge  i motivisati ih da pruže pomoć jačanju kapaciteta ovih društava, a pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova se ovde ne završava. Mi smo već pokazali spremnost da kroz dijalog radimo na unapređenju zakonskih rešenja koja će imati za cilj da poboljšaju njihov status, kroz modernizaciju opreme, obuke i jačanje saradnje sa lokalnim zajednicama, kazao je Bešović.

Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a jedan je od retkih subjekata u sistemu koji prepoznaje koliko je važno da vatrogasci imaju kvalitetnu opremu i da budu adekvatno pripremljeni za vanredne situacije, kazao je predstavnik Dobrovoljnog društva Krtoli  Ivan Starčević.

Miodrag Bešović obišao je  Igora Nikolića pripadnika DVD Krtoli koji je nedavno povređen prilikom gašenja požara na Luštici.












