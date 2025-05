ERVIN "UDOMIO" RANKA Crnu Goru trese novi skandal: Da li je premijer znao za imenovanje Krivokapića

NOVI politički skandal potresa Crnu Goru. Bivši lider SDP Ranko Krivokapić koji je bio šefa parlamenta u vreme Mila Đukanovića uhlebio se u Vladi Milojka Spajića!

V.K.

"Otkriven" je tek ovih dana kada je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović (Bošnjačka stranka) potvrdio da je Krivokapić zaposlen u tom sektoru i to na poziciji ambasadora savetnika na određeno vreme od dve godine, a njegov radni angažman počeo je 16. decembra prošle godine!

Podsećamo da je Krivokapić bio ministar spoljnih poslova u Vladi Dritana Abazovića. Taj angažman potrajao je nekoliko meseci, jer je SDP, nedugo po potpisivanju Temeljnog ugovora sa SPC, napustio Vladu. Pozicija u toj Vladi došla je nakon njegovih "dokazivanja" na Belvederu u vreme ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru, kao i postavljanje sramne "spomen-ploče" u Morinju zajedno sa istomišljenicima iz Zagreba.

O tome da li je premijer Spajić znao da je Krivokapić savetnik u njegovom kabinetu, Ibrahimović kaže da predsednik Vlade ne mora da zna jer je imenovanje na tu funkciju autonomno pravo ministra.

- Izbor Krivokapića za ambasadora savetnika u Ministarstvu vanjskih poslova je neprihvatljiv i Bošnjačku stranku treba isključiti iz Vlade ukoliko se ne distanciraju od imenovanja kadrova koji osporavaju rad izvšne vlasti - ocenio je funkcioner Pokreta Evropa sad Tihomir Dragaš.

Oglasio se ironično na društvenoj mreži "Iks" predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević navodeći da ga je zvao Ranko Krivokapić telefonom i obavestio da podnosi neopozivu ostavku na funkciju savetnika ministra vanjskih poslova.

Antisrpski stav TOKOM svoje političke karijere Ranko Krivokapić često je nastupao sa antisrpskih pozicija. Tvrdio je da je SPC u Crnoj Gori "stranac", da je ona "najmračniji deo velikosrpskog nacionalizma", dok su "crkve, hramovi i druga imovina uvek bili državni".Krivokapić je i "kreator" crnogorskih državnih simbola, konkretno državne zastave koja duboko deli pravoslavni narod u zemlji.

- Onako, kako samo on to ume, dirljivo ali odlično, prosto ali otmeno, obrazložio mi je da on ne može biti u istoj vladi sa poštovaocima Ravnogorskog pokreta, poklonicima Vladimira Putin, agenturom Velike Srbije i Srpske pravoslavne crkve i da će sve plate i dnevnice koje je primio od 16. decembra 2024. do danas vratiti u budžet - napisao je Knežević.

Sve ih je ujedinila korupcija, poručio je predsednik Pokreta za promene Nebojša Medojević.

- Zato sam ja smetao. Pored mene ne bi mogli da prođu lopovski dilovi. Sve bi to bilo pohapšeno. Bratstvo-jedinstvo u korupciji - ocenio je Medojević.