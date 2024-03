HAPŠENJA U BIJELOM POLJU: Iza rešetaka zbog šverca droge i porodičnog nasilja

SLUŽBENICI Jedinice za borbu protiv droge u Odeljenju bezbednosti Bijelo Polje lišili du slobode N.S. i protiv njega podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

M. S.

- Policija je došla do sumnje da je on drugom licu prodao izvesnu količinu tableta buprenorfina, a krivična prijava podneta je i protiv E.B. kojem se na teret stavlja krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. On je delo izvršio na način što je drugom licu dao na uživanje marihuanu. Protiv njega je prethodnog dana policija podnela i prekršajnu prijavu, kada je kontrolisan po prijavi zbog porodičnog nasilja i tada je kod njega pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain - kažu iz policije.

Protiv N.S. podnete su dve prekršajne prijave nakon što je kod njega u dva navrata pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana.