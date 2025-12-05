"MEDIJIMA TREBA DATI SLOBODU" Prof. Vladan Petrov o skandaloznoj presudi urednici "Novosti" Andrijani Nešić

PROF. dr Vladan Petrov i politički filozof Dragoljub Kojčić komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije sramnu odluku Prvog osnovnog suda da se urednici portala Novosti Andrijani Nešić zabrani obavljanje funkcije glavnog urednika na godinu dana i izrekne kazna od 450.000 dinara.

Foto: Novosti

Sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda je postupajući po krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića donela presudu da proglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara.

Prof. dr Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je istakao da se radi o prvostepenoj presudi.

- Sa pravne tačke gledišta, upravo jer sam sudija Ustavnog suda, koji nije deo pravosuđa, pa sve odluke velikih sudova, čak i Vrhovnog suda, po ustavnim žalbama građana mogu da dođu i pred mene, odnosno Ustavni sud. Građani bi trebalo da znaju da je ovo prvostepena presuda, rečeno je da postoje pravni lekovi, odnosno žalba nadležnom Drugostepenom sudu. Ukoliko je ova presuda sa stanovništa prava, ustava i zakona neispravna, odnosno nezakonita, onda je vrlo verovatno da će žalba pravnih zastupnika vaše koleginice biti usvojena. U suprotnom scenariju, ako bude potvrđena i postane pravnosnažna, onda će nastupiti sankcije i ova zabrana - započeo je Petrov.

- Kada je reč o slobodi medija i izražavanja političkog i drugog mišljenja, to su ustavne vrednosti. Te ustavne vrednosti se moraju najšire moguće tumačiti. Medijima treba dati slobodu, iako postoje ograničenja koja su propisana Ustavom Srbije, a tiču se prava drugih, zadiranja u psihički i fizički integritet drugih osoba, nacionalna bezbednost, zdravlje, moral... Ovde imamo sudar nekoliko vrednosti. Moguće je da je psihički integritet i ugled podnosioca prijave bio povređen nekakvim izjavama, a pretpostavljam da su dokazi priloženi i da je sud vrlo čvrsto utvrdio da je to zaista tako. Inače, ne bi smeo da zadire u slobodu medija jer se ona ne tiče samo pojedinca, već čitavog društva. Kada je reč o medijima, važno je da se držite činjenica, ali i da iznosite svoja mišljenja, a javne ličnosti moraju da budu mnogo otpornije na potencijalne napade koji dolaze iz medija. Ako ste u javnosti ili politici, onda morate da budete spremni na visok nivo tolerancije - objašnjava Petrov u jutarnjem programu Kurir televizije.

Da li je slučaj Andrijane Nešić, ali i slični, doprineo kod građana da se uruši poverenje u naše pravosuđe, bila je tema diskusije za Dragoljuba Kojčića, političkog filozofa.

- Oni su se navodno zalagali za vladavinu prava još od 2000. godine, ali se i ovime pokazalo da iz redova blokadera rade suprotno od onoga za šta se nominalno zalažu. Zalagali su se za demokratiju, pa su zapalili Narodnu skupštinu, zalagali su se za korpus građanskih prava, ali onda uzmu da pale prostorije SNS i žive ljude koji su unutra. Mediji koji će da ćute o ovom slučaju sa novinarkom Andrijanom Nešić, kako ne shvataju da su multiplicirali pozive onog Štimca na građanske sukobe. Oni su bez komentara, bez kritičkog osvrta, služili u njegove propagandne svrhe - ističe Kojčić.

Petrov je govoreći o medijima istakao da blokaderske medije činjenice uopšte ne zanimaju, već da se zakače za jednu informaciju od koje prave čitavu kampanju, a da ta informacija često nije proverena, ali i da kada jeste, ona biva izmanipulisana.

- Odluke koje nisu dovoljno izbalansirane kada je reč o javnom interesu, povredi ljudskih prava, a to može da izazove tzv. zastrašujući efekat. Oni utiču na javnost, na novinare, dolazi do autocenzure, pa i vi krenete da razmišljate kakve granice bi trebalo da postavite u izveštavanju i davanju određenih kvalifikacija za činjenice koje se događaju. Kakva je uloga medija ukoliko samo liferujete činjenice. Problem ovih drugih medija je što njih činjenice ne interesuju, oni daju kvalifikacije bez činjenica i to je problem kod takvih slučajeva. Krenulo je oko kandidata za sudije Ustavnog suda, oni nađu neki neproveren detalj ili možda proveren, ali je to samo izvučena nijansa iz slike i time grade kontrukciju koja nema veze sa kompletnom slikom - zaključio je Petrov.

