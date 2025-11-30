CRNA GORA U PROBLEMU: Medojević saopštio loše vesti
CRNA Gora ubrzano klizi ka obaveznom programu štednje koji će, po svemu sudeći, uključivati drastične rezove u javnom sektoru, upozorava lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
On ističe da je javna administracija poslednjih godina nekontrolisano rasla, stvarajući ogroman pritisak na budžet i finansijsku stabilnost države.
- Sastavni deo programa štednje je i otpuštanje viškova zaposlenih u javnom sektoru. Grčka je u periodu 2010–2018 otpustila 20% zaposlenih u javnom sektoru. Crna Gora ide istim putem - poručuje Medojević.
On navodi da su nakon tri decenije partijskog zapošljavanja, nove vlasti nakon 2020. godine nastavile i dodatno ubrzale praksu uvećanja neproduktivne administracije.
