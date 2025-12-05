Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

05. 12. 2025. u 08:40

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Jučerašnji tiket sigurica, koji možete da vidite na linku OVDE, bio je dobitan, a evo i današnjih predloga: 

Petak

14.00 Fratria Varna - Hebar Pazardžik 1 (1,43)

20.00 ADO Den Hag - Emen 1 (1,24)
20.45 Kardif M. - Laneli taun 1 (1,27)

Ukupna kvota: 2,25

