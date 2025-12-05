JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji tiket sigurica, koji možete da vidite na linku OVDE, bio je dobitan, a evo i današnjih predloga:
Petak
14.00 Fratria Varna - Hebar Pazardžik 1 (1,43)
20.45 Kardif M. - Laneli taun 1 (1,27)
Ukupna kvota: 2,25
