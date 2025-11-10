Beograd

Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 10. novembar

10. 11. 2025. u 12:00

PORED redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u ponedeljak, 10. novembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:

Обавештење о ванредним активностима ЈКП „Градска чистоћа“ за 10. новембар

Pogon Stari grad

Čišćenje platoa Sremska i Prizrenska (ukupna dnevna površina 3.096 m²).

Pogon Palilula

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija u Ulici Vuka Vrčevića.

Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja.

Pogon Čukarica
Vanredne aktivnosti na uklanjanju „divljih“ deponija na sledećim lokacijama: Ulice Ratka Resanovića, i Časlava Veljića.

Pogon Novi Beograd

Vanredne aktivnosti na uklanjanju nelegalnih, odnosno neformalnih deponija na sledećim lokacijama: Ulice Partizanske avijacije, Bežanijskih ilegalaca, Srđana Aleksića, Surčinska, Vlasinska, Novobeogradskih graditelja, 11. aprila, i Vinogradska. 

Pogon Zemun
Vanredne aktivnosti na uklanjanju „divljih“ deponija na sledećim lokacijama: Ulice Senjska, Vojni put, Pazovački put, i Cvijićeva. 

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.

