UPUĆEN POZIV MLADENOVČANIMA: Transfuziološki autobusi na više lokacija

INSTITUT za transfuziju krvi pozvao je sve zainteresovane sugrađane da i tokom naredne nedelje učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi širom Beograda. Osim u ovoj ustanovi, planirane su akcije i na terenu.

FOTO: Pres služba Grada

U utorak, 22. jula, transfuziološki autobus će se nalaziti ispred "Starog Merkatora" od 10.00 do 14.00, dok se u četvrtak, 24. jula, krv može dati na dve lokacije: u Biblioteci "Despot Stefan Lazarević" u Mladenovcu od 9.00 do 15.00 i Crvenom krstu Obrenovca od 9.00 do 14.00.

Predstojećeg vikenda vikenda planirane su takođe dve akcije, pa će autobus, u subotu, 26. jula, biti parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj na Čukarici od 10.00 do 14.00, a dan kasnije, u Tržnom centru "Big" u Rakovici od 11.00 do 15.00.

- Davaoci krvi se ne vrednuju po broju davanja, već po životima koje poklanjaju - navodi se u pozivu.