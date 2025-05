ZMIJE U BEOGRADU BEZOPASNE: Od početka godine "Veterini" prijavljeno 50 pojava gmizavaca

IAKO žitelji Mirijeva iz Ulice Matice srpske strahuju jer su u blizini zgrada gde žive ugledali ogromnu zmiju koja još nije uhvaćena, ne bi trebalo da brinu. Prema rečima direktora "Verterine Beograd" Budimira Grubića, sve zmije koje se pojave u prestonici i njenoj okolini su bezopasne.

Foto: Printscreen/Jutjub

Od početka godine "Veterini Beograd" prijavljeno je oko 50 slučajeva da su u prestoničkim naseljima ugledane zmije, nekada i većih razmera, a u sledećem periodu očeku je se porast poziva jer u susret ide i toplije vreme, a na godišnjem proseku bude oko 300 ovakvih "vesti".

U razgovoru za "Novosti" direktor "Veterine" Grubić podseća da je pojavljivanje zmija isto što i neke druge životinje, one su takođe deo biološkog lanca.

- Kad neko prijavi da je ugledao zmiju, na teren izlazimo u najbržem mogućem roku - kaže Grubić.

U najbržem mogućem roku se izlazi na teren, tokom prošle godine 104 zmije su uhvaćene i vraćene u prirodno stanište. Zmije su zakonom zaštićene životinje i ne sme niko da ih ubija ili bilo šta drugo sa njima da radi, njih bi trebalo uhvatiti i vratiti u prirodnu okolinu.

Strah u Krnjači JEDAN od zabrinutih žitelja Krnjače na društvenim mržama je objavio sliku gde se vidi više sklupčanih zmija. Zabrinuti građanin apelovao je na nadležne da u što kraćem roku reaguju i sklone leglo jer se u neposrednoj blizini svakodnevno okuplja veliki broj dece.

Dodao je da narod u većini zna da su to zmije koje nisu otrovne, ali da apeluju na njih da se, ukoliko ih vide u parku ili nekom drugom mestu sklone, jer će one svakako otići svojim putem.

- Nema potrebe za bilo koju vrstu reakcije, osim ako se nalazi negde gde je stešnjena, pa je neophodno da se uhvati i da se vrati u prirodno stanište - rekao je on. - Zmije se svugde kreću, jer su u potrazi sa hranom, tako da na temperaturi preko 22 stepena one postaju normalno aktivne, sve do temperature oko 37 stepeni, gde počinje deaktivacija i gde se najviše sunčaju, upijaju toplotu i čekaju da temperatura padne da bi nastavile da se hrane.