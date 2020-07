M.Stančić | 01. jul 2020. 15:25 | Komentara: 0

Srpskim turistima za ulaz u Grčku jedino otvoreni pravac ostaje i dalje - preko Bugarske, na prelazu Promahonas. Evzoni na granici sa Severnom Makedonijom, iako je u sredu do podneva bio otvoren, ponovo ostaje zatvoren do 15. Jula, potvrdili su grčki granični službenici.Granične službe Grčke na prelazu Evzoni, od ponoći do 11.15 časova nesmetano su propuštale državljane Srbije koji su krenuli put letovališta na Egeju. No, od podneva rampa je ponovo spuštena i srpski turisti se upućuju na alternativni pravac preko Bugarske, preko prelaza Promahonas.Tokom jutra i prepodneva u sredu preko prelaza Bogorodica – Evzoni, na Korodoru 10, preko Severne Makedonije u Grčku je ušao veliki broj turista iz Srbije, kako u autobusima organizovanim aranžmanima turističkih agencija tako i individualno vlastitim automobilima. Iznenadno zatvaranje prelaza Evzoni, u 11.15 časova, usledilo je po objavljivanju vladine odluke u Službenom listu o zabrani prolaska na tom prelazu do 15. jula.Zato su mnogi srpski turisti zatečeni na premazu Evzoni morali nevoljno na alternativni pravac preko Bugarske.– Bili smo ohrabreni vestima naših prijatelja koji su ranije pošli, da su bez ikakvih problema i uslovljavanja na prelazu Evzoni ušli u Grčku i kako vele, već piju kafu na plaži, stigli smo ovde i ostali zatečeni. Sada nam predstoji neplanirani put preko Bugarske, jadali su se dopisniku „Novosti“, srpski turisti iz Niša.Na prelazu Evzoni iz pravca Severne Makedonije u Grčku je dozvoljen ulaz samo grčkim državljanima, putnicima sa regulisanim boravkom u Grčkoj, kao i svima koji poseduju posebna dokumenta sa potvrdama specijalnih razloga putovanja.Prema informacijama medija iz Soluna, sa grčkog prelaza Promahonas, ulaz u Grčku teče bez većih problema, bez zastoja i dužeg čekanja, uprkos činjenici da se strikno primenjuju nova pravila graničnog režima.