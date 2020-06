Novosti online | 30. jun 2020. 21:36 | Komentara: 0

Prvi čarter letovi sa srpskim turistima poleću sutra u Grčku, a prva na listi destinacija je ostrvo Skijatos.Sutra kreće let za Skijatos ali u narednom periodu planirane su i ostale destinacije:"Ne samo što je ovaj prvi let popunjen, on je već pre mesec i po dana rasprodat. Pored Skijatosa koji kreće sutra, kreće i Krit 6. jula, zatim Rodos 8.jula i 14. jula Krf", kaže Milan Vasić, komercijalni direktor jedne turističke agencije za TV Prva.On dodaje da što se tiče čarter letova oni su 90 odsto popunjeni, i na njima ima jako malo mesta. Prema njegovim rečima dovoljno je doći tri sata ranije na aerodrom."Svi moraju da imaju maske, i sva mesta u avionima se popunjuju. Po našoj proceni verujemo da na Skijatosu neće biti testiranja", naglasio je.