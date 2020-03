Novosti online | 22. mart 2020. 13:55 |

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poslao je poruku podrške celom svetu u jeku borbe sa virusom korona.- Molitva sa Ostroga: Da bismo dobili nešto što nikada nismo imali, moramo učiniti nešto što nikada nismo učinili. Kada nam Bog uzima nešto što ne možemo shvatiti, on nas ne kažnjava, već nam otvara ruke da primimo nešto još bolje. Božja Volja nas nikada neće odvesti negde gde nas Božja Milost neće zaštiti. Bože, uđi u moju kuću i oduzmi sve moje brige i bolesti, leči i bdij nadamnom i mojom porodicom, u božje ime. Amin - napisao je Novak.On je potom dodao da se trenutno moli za sve ljude, kako bi se svet što pre izborio sa pandemijom korona virusa.- Molim se za sve ljude, pogotovo za one kojima je podrška i molitva sada najviše potrebna. Da ozdrave i da svi zajedničkim snagama prebrodimo ovaj virus. Molim vas da ostanete u karantinu - napisao je Novak, koji je potom dodao da njemu boravak u izolaciji prija, budući da vreme provodi sa svojom porodicom - napisao je Đoković.Nastavio je u istom ritmu.- Iskreno smatram da je karantin sada mnogim ljudima dobrodošao. Barem meni jeste. Dozvoljava mi da provodim kvalitetno vreme sa svojom porodicom. Da se smejem, volim, ljubim, grlim do besvesti sa njima. Da shvatim koliko te naizgled jednostavne stvari čine život ispunjenijim i kompletnijim. Stalna kretnja (posebno za nas tenisere) je karakteristična i često nas ne drži mesto. Ostankom kod kuće ne samo što ćemo pomoći da se virsu ne raširi i dodatno sve optereti, već ćemo imati mogućnost da se posvetimo sebi i svim onim potisnutim emocijama, podsvesnim programima za koje se nikada 'nema vremena - kaže Đoković i dodaje:- Za tako ključan unutrašnji radi u našim životima mora da postoji vreme i sada nam je nametnuta ova situacija kao podsetnik da se bavimo sobom. Da pronađemo mir, vežbamo svoj um da mislimo srećne i pozitivne misli što češće, da se molimo i tihujemo, da pišemo, čitamo, pevamo, plešemo, sviramo, igramo se... Sve to u svrsi podizanja lične vibracije, a samim tim i vibracije čitave planete i svih ljudi, životinja, našeg ekosistema. Ovo je šansa pomognemo našoj majci prirodi da se brže oporavi. Svi smo povezani sa jednim izvorom koji nam daje ljubav i snagu da ovakve trenutke vidimo kao priliku za rast.