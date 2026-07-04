ERDOGAN UPERIO PRST U IZRAEL! "Pokušavaju da sruše sporazum SAD i Irana i rasplamsaju nove sukobe"
TURSKA pažljivo prati pokušaje Izraela da poremeti pregovarački proces između SAD i Irana, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na konferenciji za novinare u Istanbulu nakon razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.
- Zahvaljujući sporazumu (SAD i Irana), koji je omogućen naporima Pakistana, svet je mogao da odahne. Izveštaji međunarodnih medija poslednjih dana ističu teškoće sa kojima se strane suočavaju u ovom pregovaračkom procesu - rekao je Erdogan.
On je istakao, prenosi TRT Haber, da Turska nastavlja da podržava svaki korak koji pomaže u smanjenju tenzija i rešavanju problema diplomatskim putem u tom regionu.
- Pažljivo pratimo provokacije izraelske administracije usmerene na potkopavanje sporazuma. Cionistički militanti, koji svoj politički opstanak povezuju sa kontinuiranim sukobima u regionu, trenutno su posebno aktivni u Libanu i Siriji - naglasio je Erdogan.
On je naveo da nehumani napadi izraelskih okupacionih snaga na ugnjetavane u Gazi moraju da budu zaustavljeni.
- Ne smemo da dozvolimo da region udave smradom baruta i krvi. Turska želi da stvori okruženje u kojem svi stanovnici regiona, bez obzira na veru, mogu da žive u miru i bezbednosti. I u tom pogledu, smatram da je posebno važno naglasiti sledeću tačku: Bilo koje rešenje koje nije zasnovano na volji i doprinosu zemalja regiona ne može biti trajno - rekao je turski lider.
Dodao je da će Turska "nastaviti da radi u solidarnosti sa bratskim zemljama, posebno Pakistanom, na jačanju mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu".
(Tanjug)
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