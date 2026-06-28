"SNIMCI IZ DRONA - SVE SE VIDI NA VIDOVDAN!" Trg prazan, pukao blokaderski skup u Kraljevu
NA blokaderskom skupu u Kraljevu okupilo se 1.400 blokadera.
Blokaderski skup u Kraljevu doživeo je potpuni debakl. Blokaderi nisu skupili ni pola trga u Kraljevu.
Kako se vidi i na snimcima iz drona, blokaderski skup je potpuno pukao!
Na današnji skup blokadera, koji su najavljivalo kao "veliki", reagovala je i Ana Brnabić.
- Istina je. Sve se vidi na Vidovdan. Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve - 1.400 blokadera je tamo. Ili, kad to broji Arhiv javnih skupova, 240 hiljada. Ljudi sve videli, sve znaju. Poštuju i vole svog predsednika Aleksandra Vučiča. Poštuju i vole trud i borbu. Blokaderi prodavali mržnju, podele i mačku u džaku više od 18 meseci. I onda je Vidovdan pokazao sve. Ujedinjena Srbija! Srećan Vidovdan svima - navela je Brnabić.
(Alo)
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