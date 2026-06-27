NEVEROVATNI PRIZORI, KOLONE NEPREGLEDNE: Veliki broj građana pristiže na skup ispred Doma Narodne skupštine (FOTO)
VELIKI broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.
Kako se vidi na kamerama, veliki broj građana dolazi preko Brankovog mosta, koji je zatvoren za saobraćaj.
Kolone građana dolaze ka centru grada i Bulevarom Mihajla Pupina na Novom Beogradu, a saobraćaj je u toj ulici obustavljen.
Grupe građana ka platou ispred Doma Skupštine Srbije pristižu i sa Trga Slavija, a saobraćaj se na tom kružnom toku odvija neometano.
Građani koji žele da učestvuju na skupu okupljaju se i na više drugih mesta u gradu, odakle kreću ka platou ispred Doma Narodne skupštine.
Glavni program skupa počinje u 18 časova i tada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će, kako je najavljeno, predstaviti planove i program za budućnost.
Do tada će na skupu biti razvijena najveća srpska zastva duga 500 metara, a najavljen je i nastup humanoidnih robota koji će odigrati "moravac".
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