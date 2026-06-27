GRAĐANI NA SKUPU REKLI ŠTA ŽELE: Najvažnije očuvanje mira i stabilnosti, neophodni sloga i jedinstvo

GRAĐANI koji su danas došli na skup "Srbija - moja porodica" ispred Narodne skupštine u Beogradu poručili su da im je najvažnije očuvanje mira i stabilnosti u zemlji za čiji su opstanak, kako su dodali, sloga i jedinstvo najvažniji.

Foto: N. Skenderija

U razgovoru sa ekipama Tanjuga istakli su da su došli iz raznih krajeva Srbije kako bi podržali politiku predsednika Aleksandra Vučića i ukazali da je dosta podela u društvu.

Savo Trifunović iz Vrbasa rekao je za Tanjug da ne sme biti više podela na prvu, drugu, treću Srbiju.

Na pitanje zašto je potrebno da se društvo ne deli, Trifunović je odgovorio pitanjem "zašto je potrebno da se jedna porodica ne deli".

Kako je kazao, ne bi trebalo svi isto da mislimo i tako i ne može da bude, ali nedopustivo je i da se zbog različitog mišljenja neko verbalno ili fizički napada i preti.

Istakao je da predsednika Vučića građani plaćaju da rade u njihovom interesu i podsećajući da je juče otvorena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, kazao je da ono što Vučić obeća, on to i realizuje.

-Biti protiv vlasti se može, to se rešava na izborima, ali ne sme se pripadati masi koja hoće nekoga da fizički ili na bilo koji drugi način ugrožava, kazao je Trifunović.

Studentkinja Marija Stanković kazala je za Tanjug da su mladi došli organizovano da pruže podršku politici predsednika Vučića.

-Radujem se da čujem plan i program za nas male. S obzirom da sam mlađa, odrasla sam u vremenu kada je Srbija počela da napreduje brzinom svetslosti, nadam se da će biti još puna toga, kazala je Stanković.

Student Luka Lalošević kazao je da očekuje da danas na skupu čuje poruke upućene mladima, ali i starijim građanima.

Građani iz Novog Sada su u razgovoru sa ekipom Tanjuga kazali da su došli da podrže predsednika i državu.

Kako kažu, politika Aleksandra Vučića je jedina u koju veruju.

Sa građanima iz Novog Sada saglasni su i građani iz Rume i Pećinaca, koji su u Beograd došli pešaka a, kako kažu, iako im put nije bio lak, trudili su se i nisu se predali jer su ispres sebe imali cilj, a to je "Srbija pobeđuje".

Ističu da se u Srbiji u poslednjih 10, 12 godina mnogo toga promenilo na bolje, da je dosta uloženo u infrastrukturu, puteve, ali i u sve druge oblasti.

-Očekujemo veličanstven skup, očekujemo skup jedinstva, skup ljubavi prema našoj jedinoj otadžbini Srbiji. Dosta nam je nasilja, dosta nam je podela, ne želimo više da udara Srbin na Srbina, brat na brata. Atmosfera je pozitivna. Prepešačili smo preko 100 kilometara, da li smo umorni? Jesmo. Da li nas je to sprečilo da nastavimo? Ne, zato što se oseća pozitivna atmosfera u vazduhu. Konačno je došlo vreme da napravimo skup na kome ćemo zaključno da kažemo: 'Srbija pobeđuje', kazao je jedan građanin iz Stare Pazove koji je došao pešaka u Beograd.

Pozvao je i sve one koji ne razmišljaju kao oni, da dođu danas na skup i kažu sa čime se oni ne slažu.

-I da nastavimo u budućnosti svi zajedno, zbog naših pokoljenja, zbog naših ponosnih predaka, da se ne delimo. Imamo jednu otadžbinu i svako je dobrodošao na ovaj skup, naveo je.

Građani koji su već popunili glasačke listiće kazali su da je najbitnije očuvanje mira i stabilnosti te da je neophodno jedinstvo i sloga.

-Neka od pitanja su baš ono što sam ja želela da bude. Očuvanje mira i stabilnosti pod jedan, za mene je prvo pitanje bilo borba za očuvanje Kosova i Metohije, pa zatim poboljšanje usluga u zdravstvu i bolje organizovanje naše dece i mladih, rekla je jedna od gospođa koja je došla na skup.

Građani su kao priorietno zaokružili na glasačkim listićima i efikasniji i pravedniji tužilački sistem, da počnu da rade institucije, škole i deca da se usavršavaju.

(Tanjug)