SAD I DEFINITIVNO: Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru

CRNOGORSKA policija donela je odluku kojom je uredniku Informera Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, pišu podgoričke "Vijesti" pozivajući se na izvor iz Uprave policije.

printscreen/informet tv

Antena M prenosi da je ta odluka doneta zbog, kako je navedeno, "Vučićevićevog govora mržnje prema Crnoj Gori, tokom Samita u Tivtu".

Dodaje se da je Vučićević, nakon odluke crnogorskih bezbednosnih službi da vrate avion u kojem je bilo 87 srpskih državljana, u programu TV Informer izrekao "gomilu brutalnih uvreda na račun države Crne Gore i Crnogoraca". Vučićević je, nakon navoda da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, izjavio da nije bio na Samitu u Tivtu i postavio pitanje kako je onda mogao da govori tokom Samita u Tivtu, kao i kakve je to "brutalne uvrede izrekao na račun Crne Gore".

- Ja nisam obavešten o ovome, niti ima potrebe da me obaveštavaju jer, što reče Milan Knežević kad su mu zabranili ulazak u Hrvatsku, 'a što će mi zabranjivati da idem tamo gde nisam ni hteo da idem?!'. Šta ćete mi zabranjivati ulazak u Crnu Goru, a ja tamo nisam ni hteo da idem, niti ću da idem" - rekao je Vučićević, prenosi Informer.

On je negirao da je izgovorio bilo kakve uvrede na račun Crne Gore i podsetio da je TV Informer zabranjena u Crnoj Gori.

- Crnogorski REM je zabranio da se emituje naš program, tako da, šta god da smo rekli u vreme Samita u Crnoj Gori, oni to tamo nisu mogli ni da vide. A nikakve uvrede strašne na račun Crne Gore nisam rekao nikada u životu, a kamoli u emisiji - naveo je Vučićević.

(Tanjug)