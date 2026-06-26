SAD I DEFINITIVNO: Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru
CRNOGORSKA policija donela je odluku kojom je uredniku Informera Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, pišu podgoričke "Vijesti" pozivajući se na izvor iz Uprave policije.
Antena M prenosi da je ta odluka doneta zbog, kako je navedeno, "Vučićevićevog govora mržnje prema Crnoj Gori, tokom Samita u Tivtu".
Dodaje se da je Vučićević, nakon odluke crnogorskih bezbednosnih službi da vrate avion u kojem je bilo 87 srpskih državljana, u programu TV Informer izrekao "gomilu brutalnih uvreda na račun države Crne Gore i Crnogoraca". Vučićević je, nakon navoda da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, izjavio da nije bio na Samitu u Tivtu i postavio pitanje kako je onda mogao da govori tokom Samita u Tivtu, kao i kakve je to "brutalne uvrede izrekao na račun Crne Gore".
- Ja nisam obavešten o ovome, niti ima potrebe da me obaveštavaju jer, što reče Milan Knežević kad su mu zabranili ulazak u Hrvatsku, 'a što će mi zabranjivati da idem tamo gde nisam ni hteo da idem?!'. Šta ćete mi zabranjivati ulazak u Crnu Goru, a ja tamo nisam ni hteo da idem, niti ću da idem" - rekao je Vučićević, prenosi Informer.
On je negirao da je izgovorio bilo kakve uvrede na račun Crne Gore i podsetio da je TV Informer zabranjena u Crnoj Gori.
- Crnogorski REM je zabranio da se emituje naš program, tako da, šta god da smo rekli u vreme Samita u Crnoj Gori, oni to tamo nisu mogli ni da vide. A nikakve uvrede strašne na račun Crne Gore nisam rekao nikada u životu, a kamoli u emisiji - naveo je Vučićević.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZMIJA MEĐU DEČIJIM IGRAČKAMA: Drama na crnogorskom letovalištu (FOTO)
26. 06. 2026. u 08:37
PODGORICA BEZ STRUJE: Nevreme praćeno gradom razorilo sve pred sobom
24. 06. 2026. u 18:21
KRVAVI OBRAČUN U HERCEG NOVOM: Maloletnik iz Srbije osumnjičen za pokušaj ubistva
19. 06. 2026. u 11:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)