Svet

HEZBOLAH SE RAZORUŽAVA? IDF SE POVLAČI? Potpisan sporazum u Vašingtonu o prekidu vatre između Izraela i Libana

Симеуновић А. Милош

26. 06. 2026. u 20:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREGOVARAČI iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

ХЕЗБОЛАХ СЕ РАЗОРУЖАВА? ИДФ СЕ ПОВЛАЧИ? Потписан споразум у Вашингтону о прекиду ватре између Израела и Либана

Foto: AP Photo/Hassan Ammar

 - Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira.

Pregovori su nastavljeni i danas, iako je trebalo da budu završeni u četvrtak. Izraelski i libanski zvaničnici su negirali tvrdnje o povlačenju izraelskih snaga iz tampon zone na jugu Libana, nakon ranijih izveštaja da je Izrael povukao deo svojih trupa kao gest dobre volje. Pregovori su obuhvatili razmatranje predloga, koji podržavaju SAD, da izraelske snage predaju deo teritorije koju trenutno drže pod kontrolom libanskoj vojsci.

Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JASNO SMO OBAVESTILI FIFA! Iranci zapretili da će na Mundijalu napustiti teren!

"JASNO SMO OBAVESTILI FIFA!" Iranci zapretili da će na Mundijalu napustiti teren!