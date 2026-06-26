HEZBOLAH SE RAZORUŽAVA? IDF SE POVLAČI? Potpisan sporazum u Vašingtonu o prekidu vatre između Izraela i Libana
PREGOVARAČI iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.
- Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira.
Pregovori su nastavljeni i danas, iako je trebalo da budu završeni u četvrtak. Izraelski i libanski zvaničnici su negirali tvrdnje o povlačenju izraelskih snaga iz tampon zone na jugu Libana, nakon ranijih izveštaja da je Izrael povukao deo svojih trupa kao gest dobre volje. Pregovori su obuhvatili razmatranje predloga, koji podržavaju SAD, da izraelske snage predaju deo teritorije koju trenutno drže pod kontrolom libanskoj vojsci.
Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.
(Tanjug)
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