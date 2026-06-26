"POBEDITE HRVATSKU, DOBIĆETE POSEBNU NAGRADU": Nestvarno obećanje brata predsednika države

GANA je savladala Panamu, a u poslednjem kolu grupne faze igraće protiv Hrvatske gde će odmeriti snage sa trećeplasiranim timom na prošlom Svetskom prvenstvu.

Foto: AP Photo/Charlie Krupa

Pre puta u Filadelfiju, reprezentativce i članove stručnog štaba Gane posetila je delegacija iz samog državnog vrha, predvođena bratom predsednika Gane Ibrahimom Mahamom.

Osim pohvala na račun selektora Karlosa Keiroša, tom prilikom je obećao i poseban bonus ukoliko savladaju Hrvatsku.

- Osim vladinog bonusa, imam i poseban bonus. Uz to, imam puno bolji i bogatiji bonus za vas od poreskih obveznika. Zbog toga vas molim, učinite nas ponosnima i bićete nagrađeni - rekao je brat Džona Mahame.

Nije izneo detalje u razgovoru sa igračima, ali bi to svakako mogao da bude samo još jedan dodatan podstrek za Ganu, koja se nalazi u sjajnoj poziciji. Gana bi mogla čak i do prvog mesta, ako slave protiv Engleske, u zavisnosti od ishoda duela Ostrvljana i Paname, a trijumf ili jedan bod bi im garantovali bar drugo mesto.

U slučaju da slave, Hrvatsku bi stavili u položaj da zavisi od drugih grupa i postojala bi šansa da "vatreni" završe Mundijal već u grupi.

Trenutno stanje na tabeli glasi - Engleska 4, Gana 4, Hrvatska 3, Panama 0 bodova.

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