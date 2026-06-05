uživoVUČIĆ NA SAMITU U TIVTU Predsednik se oglasio nakon sastanka sa Fon der Lajen, Koštom, Makronom i Mercom
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje Samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu. Vučić se u Tivtu sastao sa brojnim evropskim liderima, a i tokom dana imaće brojne susrete.
Vučić se oglasio nakon zajedničkog sastanka sa evropskim liderima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.
- Važan sastanak sa @ursulavonderleyen, @antoniocosta.euco, @emmanuelmacron i @bundeskanzler o evropskoj budućnosti Srbije, procesu proširenja Evropske unije i koracima koje preduzimamo u okviru naše reformske agende.
- Govorio sam o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva i primenu preporuka relevantnih evropskih institucija. Istakao sam da će Srbija ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima.
- Razmotrili smo i prilike u regionu i Evropi. Naglasio sam važnost mira, stabilnosti i saradnje za svaki dalji napredak, kao i značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Izrazio sam očekivanje da Evropska unija predstavi i unapredi novu metodologiju proširenja, koja dodatno osnažuje proces evropskih integracija kandidata - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
Vučić na zajedničkom sastanku sa Fon der Lajen, Koštom, Makronom i Mercom u Tivtu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu.
Tokom dana planirani su i sastanci sa kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.
Vučić sa Ficom
Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom.
- Srdačan i prijateljski razgovor sa Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalma za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Izrazio sam zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i sprovođenju reformi, kao i na njenom čvrstom i principijelnom stavu kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje -objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
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