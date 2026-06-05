VUČIĆ RADI ODLIČNE STVARI ZA SRBIJU: Makron se zaustavio i vratio samo da ovo pred svima kaže, pogledajte (VIDEO)
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron doputovao je juče u prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori, a danas će učestvovati na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu.
Makron se tom prilikom oglasio za srpske medije i istakao da Srbija napreduje i da predsenik Vučić radi odlične stvari za Srbiju, kao i da treba da EU napravi iskorak otvaranjem novih klastera.
- Juče sam imao veoma dobar razgovor sa vašim predsednikom (Aleksandrom Vučićem) i mislim da je sada pravi trenutak da se ponovo pokrenu pozitivni koraci. Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i smatram da mi, kao Evropljani, treba da napravimo značajan iskorak otvaranjem novih klastera. To je moja namera - istakao je Makron.
- Zaista verujem da postoji pozitivan zamah kada je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsednikom - napomenuo je Makron.
On je istakao da "Srbija vredno radi".
- Srbija ima evropsku budućnost i to je za nas veoma važno. Zato ćemo preduzimati pozitivne korake. Iskreno verujem da vaš predsednik i vaša vlada povlače pozitivne poteze i da ćemo nastaviti da idemo napred - rekao je francuski predsednik.
Obraćanje francuskog predsednika za srpske medije možete pogledati u narednom snimku. Kako se može videti na snimku, francuski predsednik se zaustavio i vratio samo da bi istakao svoje pohvale na račun Srbije i posebno predsednika Vučića.
Podsetimo, obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandar Vučića iz Crne Gore možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.
(Alo)
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