PALICE, BIBER SPREJ, MUNICIJA... Privedeni napadači na Vukašina Đokovića - NJih petnaestorica, evo šta su sve imali kod sebe
BLOKADERI su danas, , u selu Ratari, mučki napali Vukašina Đokovića, aktivistu SNS-a, a sada su privedeni napadči na njega i to njih petnaestorica!
Naime, postupajući po prijavi Đokovoć Vukašina, u 13.00 časova nakon pregleda lica i vozila dovedeni su:
2. S. D.
3. N. L.
4. R. Đ.
5. V. Đ.
6. A. G.
7. D. V. P.
8. D. G.
9. N. M.
10. S. C.
11. N. B.
12. Z. Z.
13. G. M.
14. R. I.
15. A. J.
Pregledom vozila kod blokadera su pronađeni i oduzeti im: metalna teleskopska palica, 5 biber spreja, 2 metka NN kalibra, kapa "fantomka", 9 ručnih radio-stanica
Istraga ovog napada je u toku.
Podsetimo, blokaderi su Đokoviča prepoznali, razbili su mu auto, polili ulje po kočnicama i fizički nasrnuli na njega.
Pogledajte jeziv snimak:
