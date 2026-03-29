PALICE, BIBER SPREJ, MUNICIJA... Privedeni napadači na Vukašina Đokovića - NJih petnaestorica, evo šta su sve imali kod sebe

BLOKADERI su danas, , u selu Ratari, mučki napali Vukašina Đokovića, aktivistu SNS-a, a sada su privedeni napadči na njega i to njih petnaestorica!

Naime, postupajući po prijavi Đokovoć Vukašina, u 13.00 časova nakon pregleda lica i vozila dovedeni su:



2. S. D.3. N. L.4. R. Đ.5. V. Đ.6. A. G.7. D. V. P.8. D. G.9. N. M.10. S. C.11. N. B.12. Z. Z.13. G. M.14. R. I.15. A. J.

Pregledom vozila kod blokadera su pronađeni i oduzeti im: metalna teleskopska palica, 5 biber spreja, 2 metka NN kalibra, kapa "fantomka", 9 ručnih radio-stanica

Istraga ovog napada je u toku.

Podsetimo, blokaderi su Đokoviča prepoznali, razbili su mu auto, polili ulje po kočnicama i fizički nasrnuli na njega.

Sve o današnjim lokalnim izborima u 10 opština pratite u NAŠEM BLOGU UŽIVO.