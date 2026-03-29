PALICE, BIBER SPREJ, MUNICIJA... Privedeni napadači na Vukašina Đokovića - NJih petnaestorica, evo šta su sve imali kod sebe

В.Н.

29. 03. 2026. u 16:20

BLOKADERI su danas, , u selu Ratari, mučki napali Vukašina Đokovića, aktivistu SNS-a, a sada su privedeni napadči na njega i to njih petnaestorica!

Foto: Novosti

Naime, postupajući po prijavi Đokovoć Vukašina, u 13.00 časova nakon pregleda lica i vozila dovedeni su:

1. O. M.
2. S. D. 
3. N. L. 
4. R. Đ. 
5. V. Đ.
6. A. G.
7. D. V. P.
8. D. G.
9. N. M.
10. S. C. 
11. N. B.
12. Z. Z.
13. G. M.
14. R. I.
15. A. J.

Pregledom vozila kod blokadera su pronađeni i oduzeti im: metalna teleskopska palica, 5 biber spreja, 2 metka NN kalibra, kapa "fantomka", 9 ručnih radio-stanica

Istraga ovog napada je u toku. 

Podsetimo, blokaderi su Đokoviča prepoznali, razbili su mu auto, polili ulje po kočnicama i fizički nasrnuli na njega.

Pogledajte jeziv snimak: 

POGLEDAJE SNIMAK HAPŠENJA BLOKADERA-HULIGANA: Napali Vukašina Đokovića, imali hladno oružje i vozili drogirani! (VIDEO)

PRIPADNJICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsili četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave zbog bezobzirnog ponašanja.

29. 03. 2026. u 17:28 >> 17:28

