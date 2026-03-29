BLOKADERI SPREMILI DRVENE I TELESKOPSKE MOTKE ZA GLASAČE: Navodili da su to kupili zato što se osećaju ugroženo

PREMA saznanjima u blizini biračkog mesta broj 15 u selu Podvrška nalazila se grupa blokadera od kojih je jedan u ruci držao drvenu motku.

S tim u vezi, pripadnici MUP RS, PS Kladovo, izvršili su kontrolu vozila registarskih oznaka BG3076-CL, u vlasništvu Teodore Sekulić iz Beograda, koja je i upravljala vozilom na lokalnom putu Podvrška - Kladovo prilikom odlaska iz navedenog sela.

Kontrolom vozila ustanovljeno je da se u njemu nalazila i lica Marija Marinković iz Uba, Milan Bošnjaković iz Beograda i Marina Marinkov iz Novog Sada.

Tokom kontrole vozila, u istom je pronađena teleskopska palica, dok je u vezi posedovanja drvene motke, koja nije pronađena, Bošnjaković izjavio da je isto "kupio" u selu Podvrška jer se navodno osećao ugroženo.