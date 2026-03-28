VOJISLAV ŠEŠELJ OTKRIO ŠTA GA BRINE: Sa zapada nas svi ubeđuju da je to rešena stvar, da dignemo ruke

Novosti online

28. 03. 2026. u 17:06

VEOMA sam zabrinut u pogledu budućnosti Kosova i Metohije, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ ОТКРИО ШТА ГА БРИНЕ: Са запада нас сви убеђују да је то решена ствар, да дигнемо руке

Foto: Printskrin Tanjug TV

"Sa zapada nas svi ubeđuju da je to rešena stvar, da dignemo ruke", kazao je Šešelj.

Kaže da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u formi zakletve narodu ponavlja da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova i Metohije.

"Dok neko u ime srpske vlasti to ne potpiše, oni pravu nezavisnost ne mogu imati", smatra predsednik SRS.

Kaže da moramo sve učiniti da se nikada ne desi da neko u ime Srbije potpiše tu "nezavisnost".

"Ja brinem i o okupaciji Republike Srpske Krajine, otimačini 1/3 Republike Srpske i uspostavljanju nove diktature Milatovića i Spajića umesto diktature Mila Đukanovića, a koja je, opet, antisrpska", upozorava predsednik SRS.

Drugi pišu

Pročitajte više

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

