VOJISLAV ŠEŠELJ OTKRIO ŠTA GA BRINE: Sa zapada nas svi ubeđuju da je to rešena stvar, da dignemo ruke
VEOMA sam zabrinut u pogledu budućnosti Kosova i Metohije, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
"Sa zapada nas svi ubeđuju da je to rešena stvar, da dignemo ruke", kazao je Šešelj.
Kaže da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u formi zakletve narodu ponavlja da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova i Metohije.
"Dok neko u ime srpske vlasti to ne potpiše, oni pravu nezavisnost ne mogu imati", smatra predsednik SRS.
Kaže da moramo sve učiniti da se nikada ne desi da neko u ime Srbije potpiše tu "nezavisnost".
"Ja brinem i o okupaciji Republike Srpske Krajine, otimačini 1/3 Republike Srpske i uspostavljanju nove diktature Milatovića i Spajića umesto diktature Mila Đukanovića, a koja je, opet, antisrpska", upozorava predsednik SRS.
