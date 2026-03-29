OVO JE REZULTAT BLOKADERSKOG TERORA U BORU: Čovek u teškom stanju u bolnici (VIDEO)

SNIMAK iz bolnice u Boru pokazuje najbolje koji je rezultat blokaderskog terora!

Foto: Novosti

Čovek, koga su napali blokaderi, u teškom stanju trenutno se nalazi u bolnici.

Kako saznajemo, njega je napalo 15 blokadera koji su mu se najpre uneli u lice i vikali mu: "Pi*ke jedne Vučićeve, šta radite tu", nakon čega je usledio fizički napada blokadera.

Pogledajte priloženi snimak:

Podsetimo, blokaderi u Boru došli su ispred prostorija Srpske napredne stranke, prskali članove SNS suzavcem i jednom članu SNS polomili ruku. Oni su, pre nego su krenuli u fizički napad maltretirali građane na biračkom mestu.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je naslov bloga blokaderske N1, a povezan sa pomenutim događajem, pod nazivom "Tuča u Boru".

- Kada na N1 vidite naslov "Tuča u Boru" to je neoboriv dokaz da su blokaderi napali nekoga, jer da je kojim slučajem drugačije, odmah bi zakukali da je neko njih tukao. Dakle, benigno "tuča" pokazuje da je, za N1, blokaderima sve dozvoljeno, kao što je i njima dozvoljeno da brutalno krše izbornu tišinu i u petak, i juče, i danas. - poručila je Brnabić.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2026

Inače, danas se i u Boru održavaju lokalni izbori. Na 48 biračkih mesta u Boru pravo glasa imaju 38.511 birača. Za 35 odborničkih mesta nadmeću se liste "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica", "Bor, naša odgovornost", "Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka", "Ljudi u centru - Srećko Zdravković", "Borci za Bor", "Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor", "Irena Živković - Radnička - Bor Boranima".