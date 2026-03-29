SKANDAL U HRVATSKOJ! Tompson sa razglasa dočekao fudbalere Sinđelića...

VELIKI skandal u Hrvatskoj dogodio se na fudbalskoj utakmici Prve županijske lige između HAŠK Sokola i Sinđelića.

Iako je meč završen bez pogodaka, prašina se podigla zbog krajnje negostoljubivog gesta domaćina koji je goste iz Trpinje, kluba iz mesta u kojem je srpsko stanovništvo većinsko, dočekao uz provokativne taktove Marka Perkovića Tompsona.

Uprava Sinđelića oglasila se povodom incidenta, ističući da je puštanje pesme "Anica, kninska kraljica" neposredno po njihovom dolasku na stadion bilo jasno usmereno na provokaciju i narušavanje sportske atmosfere.

- Ugošćeni smo sa standardno prigodnim melodijama odmah po našem dolasku jer čim smo zakoračili na teren počeli su dobro poznati ritmovi pjesama trenutačno u Hrvatskoj popularnog estradnog umjetnika, valjda da bismo se od početka osjećaji ugodno kao najava unaprijed režirane predstave u predstojećih 90 minuta - navodi se u saopštenju kluba na društvenim mrežama.





Sinđelić je od 44. minuta igrao sa desetoricom nakon isključenja Nenada Pantića, ali najveći gnev izazvao je poništen pogodak u završnici meča koji je, prema njihovim rečima, direktno skrojio konačan rezultat.

- Stekao se dojam da su gospoda ispod sudačke uniforme imali dres domaćina jer su baš na polovici na koju mi napadamo ruke sa zastavicama bile visoko podignute, što kulminira poništenim golom u 75. minuti kapetana Kneževića, u situaciji kad se pojavljuje iz drugog plana pet metara ispred obrane domaćina sudac besramno podiže zastavicu i označava ofsajd.

Nakon ovog kola, Sinđelić zauzima 10. poziciju na tabeli sa tri boda više od pretposlednjeg HAŠK Sokola, koji je ovim remijem nastavio seriju od pet mečeva bez poraza.

