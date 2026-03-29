"NAJVEĆE RAZOČARENJE U KARIJERI!" Rade Krunić otkrio kada je najviše "patio" posle nekog poraza

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić, u intervjuu za Sportski žurnal otkrio je koje mu je najveće razočarenje u karijeri.

Krunić vidi kao jedan od najtežih trenutaka od kada se bavi fudbalom poraz Zvezde od Lila.

"To mi je jedno od većih razočaranja u karijeri. Bili smo bolji u dvomeču, zaslužili smo više od minimalne pobede u Francuskoj. Sigurno bi nam onda bilo lakše na Marakani", ističe Krunić za Žurnal.

