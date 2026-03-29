FUDBALSKI POTRES! Legendarni trener doživeo infakrt na treningu!

Svet fudbala zabrinula je vest koja dolazi iz komšiluka.

FOTO: Tanjug/AP

Legendarni rumunski trener Mirčea Lučesku (80) doživeo je srčani udar na treningu.

Incident se odigrao pred put u Slovačku, a zbog svega se oglasio FS Rumunije.

- Tokom tehničkog sastanka uoči poslednjeg treninga pred putovannje u Slovačku selektoru Mirčea Lučeskuu pozlilo je. Prve mere pomoći preuzeo je medicinski tim reprezentacije, ukazavši pomoć na licu mesta. Nakon toga stigla je hitna pomoć. Brza reakcija medicinskog tima, omogućila je stabilizaciju stanja selektora. U skladu sa protokolom prevežen je u bolnicu u Bukureštu - saopštio je FS Rumunije.

Lučesku, važi za pravu trenersku legendu. Tokom 12 godina na klupi Šahtjora iz Donjecka osvojio je 22 trofeja, osam puta bio je prvak Ukrajine, a osvojio je i Kup UEFA 2009. godine.

Lučesku se 2024. godine vratio na mesto selektora Rumunije. Državni tim je već vodio od 191. do 1986. U prebogatoj trenerskoj karijeri je između ostalih klubova vodio i Inter, Dinamo Kijev, Galatasaraj, Bešiktaš, Zenit i Šahtjor iz Donjecka.

