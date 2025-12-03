BLOKADERI PONOVO U KLINČU: Aleksić hoće, a Đilas sad neće ni uvid u birački spisak!

UPRAVO je završen Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Foto: Printscreen

Na njemu, Narodni pokret Srbije Mikija Aleksića predložio je svoje kandidate za Komisju za kontrolu biračkog spiska, dok SSP Dragana Đilasa to nije učinio!

Nejasno je zašto Đilas sada neće bi i uvid u birački spisak, iako su baš on i njegova uposlenica Marinika Tepić, godinama govorili kako je birački spisak problem!