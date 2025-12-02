Politika

ŠORMAZ STUDENTIMA BLOKADERIMA: Zar niste remlj da ćete sami? Kleknite na zločinačke krpe, pa se pomolite ruskoj crkvi

Новости онлине

02. 12. 2025. u 07:00

DRAGAN Šormaz, opozicionar Dragana Đilasa, uputio je oštru poruku studentima blokaderima.

ШОРМАЗ СТУДЕНТИМА БЛОКАДЕРИМА: Зар нисте ремљ да ћете сами? Клекните на злочиначке крпе, па се помолите руској цркви

Foto: Printskrin

- Zar niste rekli da ćete sami?! Eno vam onaj sa šajkačom, šumar sa krstačom, Lompar, Kavčić... kleknite na zločinačke krpe, pa se pomolite ruskoj crkvi! To će vas dovesti do pobede! Nego, alternativo, šta je rešenje za NIS? - napisao je Šormaz na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printksrin Iks

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu