ŠORMAZ STUDENTIMA BLOKADERIMA: Zar niste remlj da ćete sami? Kleknite na zločinačke krpe, pa se pomolite ruskoj crkvi
DRAGAN Šormaz, opozicionar Dragana Đilasa, uputio je oštru poruku studentima blokaderima.
- Zar niste rekli da ćete sami?! Eno vam onaj sa šajkačom, šumar sa krstačom, Lompar, Kavčić... kleknite na zločinačke krpe, pa se pomolite ruskoj crkvi! To će vas dovesti do pobede! Nego, alternativo, šta je rešenje za NIS? - napisao je Šormaz na društvenoj mreži Iks.
