MAJKA MOLILA ĐINĐIĆA: Sine, ne isporučuj Miloševića Hagu!

NA Vidovdan, u prvoj godini Vlade, u Sheveningen isporučen je Slobodan Milošević.

Foto: Printskrin

Da od ove ekstradicije tadašnji premijer Zoran Đinđić neće odstupiti i da mu je tada to bio prioritet, bilo je jasno i reporterima "Novosti", kada su ubrzo posle Đinđićevog izbora za premijera u Prekopucama kod Prokuplja, u skromnoj kući, razgovarali sa njegovom majkom Milom.

- Pitala sam ga: sine, zar ćeš ti, stvarno, da izručiš Miloševića, Karadžića, Mladića - pričala je Mila Đinđić našem novinaru Mileni Marković.

- Ćutao je i posle nekoliko trenutaka mi odgovorio: "Miloševića hoću." Za ovu dvojicu ništa nije rekao. Molila sam ga: nemoj, sine, ni Miloševića. Nikog! Neka ih jure, neka ih hapse, samo ti ruke ne prljaj!