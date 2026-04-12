RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan. Pregovori u Pakistanu između SAD i Irana započeti su uz maksimalne zahteve obe strane, bilo je i dogovora, ali samo 21 sat od zvaničnog početka razgovora, obe strane napustile su Islamabad.

Vens: "Dogovor nije postignut"

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, prenosi Index.hr.

- Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.

- Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - zaključio je potpredsednik SAD.

Iran neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine

To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.

- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.

Propali pregovoru u Islamabadu?

Sjedinjene Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.

Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom.

Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.

Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".

Američka i iranska delegacija napustile su rano jutros Islamabad nakon što su 21-časovni pregovori završeni bez postignutog dogovora.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju