Svet

uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Krah pakistanskih pregovora? Iran će nastaviti pregovore ukoliko SAD ne urade ovo

М.А.С.

12. 04. 2026. u 07:30 >> 08:23

RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan. Pregovori u Pakistanu između SAD i Irana započeti su uz maksimalne zahteve obe strane, bilo je i dogovora, ali samo 21 sat od zvaničnog početka razgovora, obe strane napustile su Islamabad.

РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Крах пакистанских преговора? Иран ће наставити преговоре уколико САД не ураде ово

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini

Vens: "Dogovor nije postignut"

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, prenosi Index.hr.

 - Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.

 - Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - zaključio je potpredsednik SAD.

Iran neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine

To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.

- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.

Propali pregovoru u Islamabadu?

Sjedinjene Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.

Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom.

Foto: Tanjug/AP(Anjum Naveed

Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.

Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da tokom pregovora u Islamabadu nije postignut dogovor o okončanju sukoba.

Američka i iranska delegacija napustile su rano jutros Islamabad nakon što su 21-časovni pregovori završeni bez postignutog dogovora.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

IRGC UPOZORAVA AMERIKANCE: Probajte da uplovite u Ormuz, ratni brodovi ne smeju kroz Ormuski moreuz mi ga kontrolišemo

