"BIO JE OTVOREN DA DOĐE..." Darko Rajaković otvoreno o Dušku Vujoševiću, evo šta je trener Toronta imao da kaže

Sprksi stručnjak i trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković biranim rečima se oprostio od nedavno preminulog Duška Vujoševića.

On je iskoristio priliku da oda počast nedavno preminulom Dušku Vujoševiću, jednom od najuticajnijih stručnjaka srpske košarke.

- Duško Vujošević je bio neverovatan čovek, neverovatan mentor. Trenirao sam u omladinskom pogonu Crvene zvezde u Beogradu, a on je u to vreme bio u Partizanu, gde je vodio prvi tim. Delili smo istu salu i bio je poznat po tome što je uvek voleo da 'ukrade' malo našeg vremena i da dodatno radi - rekao je Rajaković.

Srpski stručnjak potom je istakao koliko mu je značila podrška.

- Čak i kao suparnik, uvek je bio otvoren da dođe, razgovara sa mnom i kaže: ‘Ovo je deo mog treninga, delim znanje.’ To je nešto što zaista, zaista cenim, iako nikada nismo radili zajedno, uvek je pokušavao da mi pomogne. Uvek je pokušavao da pomogne svim trenerima u zajednici. Moje saučešće njegovoj porodici, Partizanu i celoj košarkaškoj zajednici u Srbiji - poručio je Rajaković.

