Svet

"DOGOVOR NIJE POSTIGNUT" Oglasio se Vens - Za sve okrivio Iran

М.А.С.

12. 04. 2026. u 08:21

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.

Foto: Tanjug/Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje.

 - Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.

 - Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - istakao je on.

Vens je rekao da je tokom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

(Telegraf)

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kada Iran i SAD ponovo sedaju za pregovarački sto; Nov režim u Ormuzu

