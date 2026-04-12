"DOGOVOR NIJE POSTIGNUT" Oglasio se Vens - Za sve okrivio Iran

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.

Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje.

- Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.

- Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - istakao je on.

Vens je rekao da je tokom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

