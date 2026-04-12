"SAD I IRAN POSTIGLI DOGOVOR VEĆ NA PRVOM SASTANKU" Bagei: Niko to nije očekivao, ali...

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su Iran i Sjedinjene Američke Države postigli dogovor u Islamabadu o nizu pitanja, ali da su dva ili tri ostala nerešena, ističući da niko nije ni očekivao sporazum već na prvom sastanku predstavnika Irana i SAD u Pakistanu.

Nakon komentara potpredsednika SAD Džej Di Vensa posle pregovora u Islamabadu, koji su završeni bez postignutog sporazuma, Bagei je rekao da su Iran i SAD "postigli dogovor o nizu pitanja", ali da postoje razlike u mišljenjima o dva ili tri važna pitanja, prenosi Al Džazira.

- Ovi pregovori su održani nakon 40 dana nametnutog rata i održani su u atmosferi nepoverenja i sumnje. Prirodno je da nismo mogli da očekujemo da ćemo postići dogovor na jednom sastanku. Niko to nije očekivao - rekao je Bagei.

Ranije danas, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova pozvao je SAD da se uzdrže od "prekomernih i nelegalnih zahteva", kao i da prihvate "legitimna prava i interese" Irana.

Naveo je da Iran sa SAD razgovaraju o Ormuskom moreuzu, iranskom nuklearnom programu, ratnoj odšteti, ukidanju sankcija, kao i o trajnom okončanju rata u Iranu. Bagei je istakao da je Iran odlučan da koristi sva sredstva, uključujući diplomatiju, kako bi zaštitio nacionalne interese i zahvalio je Pakistanu na uloženim naporima za postizanje dogovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

U Islamabadu su u subotu održani 21-časovni mirovni pregovori SAD i Irana, uz posredovanje Pakistana, a prema rečima američkog potpredsednika Džej Di Vensa, tokom tih razgovora nije postignut dogovor o okončanju sukoba.

Vens je na konferenciji za novinare po završetku razgovora sa Iranom u Islamabadu između ostalog rekao da su SAD došle na pregovore "u dobroj veri" i spremne na fleksibilnost, ali da nažalost dve strane nisu uspele da postignu sporazum.

