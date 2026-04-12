"SAD I IRAN POSTIGLI DOGOVOR VEĆ NA PRVOM SASTANKU" Bagei: Niko to nije očekivao, ali...
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su Iran i Sjedinjene Američke Države postigli dogovor u Islamabadu o nizu pitanja, ali da su dva ili tri ostala nerešena, ističući da niko nije ni očekivao sporazum već na prvom sastanku predstavnika Irana i SAD u Pakistanu.
Nakon komentara potpredsednika SAD Džej Di Vensa posle pregovora u Islamabadu, koji su završeni bez postignutog sporazuma, Bagei je rekao da su Iran i SAD "postigli dogovor o nizu pitanja", ali da postoje razlike u mišljenjima o dva ili tri važna pitanja, prenosi Al Džazira.
- Ovi pregovori su održani nakon 40 dana nametnutog rata i održani su u atmosferi nepoverenja i sumnje. Prirodno je da nismo mogli da očekujemo da ćemo postići dogovor na jednom sastanku. Niko to nije očekivao - rekao je Bagei.
Ranije danas, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova pozvao je SAD da se uzdrže od "prekomernih i nelegalnih zahteva", kao i da prihvate "legitimna prava i interese" Irana.
Naveo je da Iran sa SAD razgovaraju o Ormuskom moreuzu, iranskom nuklearnom programu, ratnoj odšteti, ukidanju sankcija, kao i o trajnom okončanju rata u Iranu. Bagei je istakao da je Iran odlučan da koristi sva sredstva, uključujući diplomatiju, kako bi zaštitio nacionalne interese i zahvalio je Pakistanu na uloženim naporima za postizanje dogovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.
U Islamabadu su u subotu održani 21-časovni mirovni pregovori SAD i Irana, uz posredovanje Pakistana, a prema rečima američkog potpredsednika Džej Di Vensa, tokom tih razgovora nije postignut dogovor o okončanju sukoba.
Vens je na konferenciji za novinare po završetku razgovora sa Iranom u Islamabadu između ostalog rekao da su SAD došle na pregovore "u dobroj veri" i spremne na fleksibilnost, ali da nažalost dve strane nisu uspele da postignu sporazum.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
08. 04. 2026. u 02:39
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
